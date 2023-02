Comunicado de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, sobre su petición de divorcio

Joana Sanz se ha convertido en una de las mujeres más buscadas de nuestro país debido a la complicada situación en la que está su marido Dani Alves tras ser denunciado por violación. Aunque en un primer momento la modelo brasileña defendió la inocencia de su marido, el pasado martes varios medios de comunicación publicaron la noticia de que habría pedido el divorcio al futbolista a través de sus abogados, ya que no pudo reunirse con él en la cárcel.

Horas después de salir a la luz esta información, Joana Sanz ha utilizado sus redes sociales para compartir un comunicado en el que deja claro que todo lo que se está diciendo son "especulaciones": "Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado", ha escrito la brasileña intentando poner fin a las noticias que la implican a ella en este tema tan delicado.

Con este comunicado, Joana deja claro que será ella la que hablará cuando lo crea oportuno y pide a la prensa que se deje de especular sobre su matrimonio y la relación con su marido. Y es que aunque ha tratado de tomar distancia, la acusación contra Alves la tendría completamente desolada. Algo que se habría visto agravado por la multitud de comentarios en redes sociales donde critican su postura e incluso la insultan.

Ella misma ha compartido algunos de estos mensajes: "Eres una pedazo de hijo de puta. Tu marido es un violador", escribe un usuario. Otros la animan incluso al suicidio: "Lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres. ¿Aguantarás con el violador siendo una cornuda? O mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por dinero. Eso pasa por hablar de más. Yo si fuera tú me suicidaría y así no lo sufres que eres un malgasto de piel. Págame tu Onlyfans para poder ayudarte a vivir".

Por el momento prefiere esperar y que sea la justicia la que determine el futuro de Dani Alves. No obstante, desde El programa de Ana Rosa aseguran que a pesar de comunicado, los planes de divorcio siguen adelante ya que siente que su pareja la ha defraudado.