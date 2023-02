Nerea Barros pone en duda la cara lavada de Sara Sálamo en los Goya: "Creo que sí llevaba maquillaje"

Sara Sálamo dio mucho que hablar el pasado sábado durante la ceremonia de los Premios Goya celebrada en Sevilla, y no precisamente por su trabajo como actriz. La intérprete de Brigada Costa del Sol acudió a la entrega de galardones con un romántico vestido azul de Armani, joyas de Rabat y la cara completamente lavada.

"Mientras no nos sintamos obligadas a cumplir con algo que si no lo hacemos, merme nuestra autoestima, me parece fenomenal. Creo que la moda y la belleza deben ser una forma de expresión y no una imposición… Algo con lo que jugar. Quise simplemente poner una pregunta sobre la mesa… A mí misma, y a quién le interese planteárselo… ¿Irías a una boda o gran evento sin maquillar?", escribió en su perfil de Instagram para reivindicar una belleza sin necesidad de maquillaje.

El debate que ya han puesto sobre la mesa artistas como Alicia Keys ha generado debate tras los Goya y sigue dando que hablar. Sin embargo hay quien ha puesto en duda que Sálamo fuera sin maquillar al evento, entre ellas colegas de profesión como Nerea Barros. "Yo creo que sí llevaba maquillaje, hombre. Un poquito", aseguró a su regreso a Madrid desde Sevilla. "Yo iba con cara lavada también, pero no lo subo a Instagram. Yo iba con el Chanel y la ‘cara lavada’, que simplemente es que trabajas mínimamente para que sea efecto 'cara lavada".

Nerea Barros, vestida de Chanel en los Goyas

No obstante, la protagonista de La novia gitana (Atresplayer) ha elogiado el gesto de Sálamo en la alfombra roja: "Era reivindicarlo. Me parece muy bien, genial, pero vamos, yo creo que Ingrid García eso lo ha hecho un millón de veces. Me parece fantástico, me encanta pero cada uno tiene que ir como le apetezca. Hay gente que se siente más segura yendo más maquillada, yo me siento más segura con la piel al aire, me agobio con mucho maquillaje, para gustos".

La gallega también ha defendido a Berta Vázquez de las críticas que ha recibido por su cambio físico. "Superemos todo esto. Lo de meterse con el físico está totalmente fuera de lugar. Berta es una mujer, bella no, lo siguiente. ¿Cómo alguien se puede meter con Berta, con esa cara y ese cuerpo? Qué me estáis contando", lamentó Barros. "Somos muy tontos, tenemos un problema, estamos perdidos en un sitio, en vez de preocuparnos por cosas de verdad", ha declarado a los micrófonos de Europa Press.