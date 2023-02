Elsa Pataky: "Chris Hemsworth está bien y no se retira"

Elsa Pataky, un año más, ha estado unos días en nuestro país para presentar la nueva colección de zapatos de la firma Gioseppo, de la que es imagen desde hace varios años. La actriz ha aprovechado su visita para disfrutar de su familia, amigos y hacer compras. Y, sobre todo, de la gastronomía.

"Como todos los días jamón, y la tortilla de patatas no la perdono. A Chris y los niños les encanta cuando venimos en verano de vacaciones. A todos les gusta muchísimo España, y preferimos venir de incógnito". Así lo contó al comienzo de la conversación que mantuvimos.

Al preguntarle por la salud de su marido y su supuesta retirada, no tuvo ningún problema en aclararlo. "Chris, afortunadamente, está muy bien. Es cierto que en un reconocimiento médico rutinario le descubrieron su predisposición genética a padecer alzheimer en un futuro, y quiso hacerlo público para que la gente se haga ese tipo de pruebas. Pero es un gen que no quiere decir nada. No va a retirarse porque está perfectamente y el cine le apasiona. Ha querido descansar un tiempo de vacaciones en familia, nada más".

A la actriz le gustaría trabajar en España y hacer una película. "Es cierto que también tengo que buscar el tiempo para venir, sería estupendo tener un buen proyecto, creo que hay mucha calidad en lo que se está haciendo en España pero también, como me ven tan lejos al vivir en Australia, piensan que me da pereza. Y no es así. Lo quiero dejar muy claro: quiero trabajar aquí". Más claro no lo pudo decir.

Elsa y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

A sus hijos les inculca la cultura española y les habla siempre en español. "Es muy gracioso porque hablan con acento, lo entienden todo, pero me responden en inglés. Tienen que esforzarse para hacerlo en mi idioma. Lo harán poco a poco".

"Cuando conocí a Chris yo había trabajado mucho y él era más joven que yo. Estaba empezando su carrera. Yo le dije que entendía que estaba en un momento que tenía que trabajar y yo decidí que quería ser madre y dedicarme a la familia. Ese acuerdo fue entre los dos y yo estaba muy feliz. Es un padre increíble".