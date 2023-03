Pilar Rubio presume de su encuentro con las Kardashians en París

Kim Kardashian fue la gran sensación del encuentro que enfrentó el pasado domingo al PSG y al Rennes de la liga francesa. La celebridad se encontraba en el palco del Parque de los Príncipes disfrutando del partido junto a su hermana Kendall Jenner, su hijo Saint y varios amigos del pequeño aficionados al fútbol. El grupo fue recibido con todos los honores: les obsequiaron con varios regalos, conocieron personalmente a jugadores como Kylian Mbappé, bajaron al césped para hacerse fotos e incluso posaron con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club.

En la zona VIP se encontraba Pilar Rubio apoyando como siempre al equipo de su marido, Sergio Ramos, aunque en esta ocasión mostró más emoción con su encuentro con las hermanas Kardashian. Este miércoles ha presumido en Instagram de sus fotos junto a Kim y Kendall junto a un texto. "Keeping Up with the Kardashians! ["pasando tiempo con las Kardashians", en referencia al famoso reality de las hermanas] ¡Qué ilusión me ha hecho conocer a Kim Kardashian y Kendall Jenner! Son un amor", escribió emocionada.

A pesar de ser dos de las mujeres más deseadas del mundo, los fans de Pilar han destacado que ella es más guapa que Kim y Kendall. "No te llegan ni a los tobillos"; "eres infinitamente más bonita que ellas. No hay rival contigo"; "Pues no queda mucho más que decir. Es obvio que la Pili es una de las bellezas más impresionantes del planeta", escribieron entusiasmados los seguidores de la modelo y colaboradora de televisión.

El grupo había presenciado días antes en el Emirates Stadium Londres el partido de Europa League entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa, y aunque ni los gunners ni los parisinos resultaron vencedores de sus partidos, la familia disfrutó de lo lindo de su minigira por el fútbol europeo.

Saint West, fruto del matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West, es muy aficionado al fútbol o, como se conoce en Estados Unidos, soccer. El pequeño de siete años juega en una liga local y Kim asiste a muchos de sus partidos. Gracias a su influencia, Kardashian consiguió que tanto su hijo como sus amigos pudieran hacerse fotos con su ídolo Mbappé, quien se mostró sonriente y muy atento con el grupo.

Kim documentó, como de costumbre, su aventura futbolera a través de su cuenta de Instagram y, desde esta plataforma, agradeció a todo el plantel del PSG por el cariño y las atenciones que le brindaron a ella y a los niños.