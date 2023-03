Tras la dura carta de Hiba Abouk apoyando a la víctima y el anuncio de separación, Achraf Hakimi ha reaparecido en España para jugar el partido contra Perú de su selección.

El jugador, relajado pese a la complicada situación personal, y evitando las preguntas de los medios, salió del hotel de concentración para subir al autobús a escasos metros de la puerta.

Hakimi está acusado de violación en Francia, donde tiene su residencia habitual. Una mujer señaló al jugador del PSG como autor de un delito de agresión sexual en la misma casa de Boulonge-Billancourt que Hakimi y Abouk habían compartido.

Hace tan solo unos días Hiba Abouk, mujer y madre de sus hijos, publicaba un post en su cuenta de Instagram dejando claro que el futbolista y ella ya no están juntos. "Tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible", escribió.

El objetivo de esa publicación era proteger "por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad". "La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena".

Abouk, por tanto, desveló que la pareja se había roto ya antes de los sucesos supuestamente acaecido sen la casa de París. Tal y como se desveló en Ya es mediodía, las "deslealtades de Hakimi a su mujer se remontan ya a los "primeros años de relación".

"Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia", sentenció Hiba Abouk dejando claro cuál es su postura actual.