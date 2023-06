El divertido 60 cumpleaños de Alaska, rodeada de amigos

El cumpleaños de Alaska, como era de esperar, ha sido todo un acontecimiento, y no ha podido ser más divertido. La artista ha estado rodeada de familia y amigos. Una de las primeras en llegar fue América, su madre, que disfrutó viendo lo querida que es su hija. Estuvo con los padres de Mario, con los que tiene una magnifica relación, demostrando que siempre están juntos en todos los acontecimientos familiares. Nunca fallan en los conciertos, tanto de Alaska como de Las Nancys Rubias. Mario Vaquerizo estuvo pendiente en todo momento para que todo saliera bien y atendiendo a la cantidad de invitados que asistieron.

Alaska estaba espectacular con un traje largo de color morado que no le podía sentar mejor, y su melena negra con un cardado muy favorecedor. "No me considero un icono, las etiquetas son algo extraño. Puedes ser un icono para unas personas y en cambio para otras no eres nada, así que yo creo que todo eso es relativo", declaró a su llegada.

Bibiana Fernández, impresionante con un vestido negro, Pedro Almodóvar, que coincidió con Fabio MacNamara; Alejandro Amenábar, que me comentó que tiene película nueva pero no quiso revelar más; Paco Clavel, La Terremoto de Alcorcón, Pepón Nieto ,feliz con su pérdida de peso; Natalia Verbeke, que optó por el color blanco con un vestido que llamaba la atención...

Marta Vaquerizo al final encontró una falda negra que estuvo buscando hasta el último momento y llegó feliz con su pareja. Muy original, como siempre, Asier Etxeandía, con un conjunto de Lino. También estuvo artista Drag Vania Vainilla y nuestro Federico Jiménez Losantos, que no se prodiga en este tipo de fiestas pero por el gran cariño que se tienen Alaska y él, tenía muy claro que no podía faltar.

Una fiesta estupenda en el madrileño Hotel Palace, organizada por la revista Vanity Fair, en el que a modo de homenaje al país donde nació Alaska, se sirvieron en el cóctel fajitas mexicanas. La próxima dentro de 10 años, así es como lo celebra nuestra musa de la crónica rosa de esRadio. Felicidades.