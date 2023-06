Tensión entre Cristina Tárrega y Melody: "Tú eres la de los monos"

Cristina Tárrega vuelve como presentadora a las noches de Telecinco. Lo hace este sábado con La vida sin filtros un nuevo espacio veraniego que pretende acompañar a los espectadores con historias familiares de reencuentros y sorpresas como venía haciendo hasta ahora Volverte a ver o Déjate querer, pero con el sello propio de la presentadora. Para promocionar el estreno, Tárrega visitó este jueves el plató de Así es la vida, nuevo programa de las tarde presentado por San Barneda, donde se mostró muy ilusionada con este nuevo proyecto.

Los colaboradores del programa pudieron hacer una pregunta a la presentadora, que ella debía contestar "sin filtros". Al ver al Melody sentada en la mesa se sorprendió y exclamó: "¡Anda, pero si eres Melody. Melody, la de los monos! ¡La del mono maravilloso!", unas palabras que pese a que la tertuliana se tomó con humor, no dudó en responder: "Cristina, el filtro mío lo has perdido. Si has quedado en lo del gorila...tiene cojones".

Ante el visible cabreo de la colaboradora, Tárrega trató de calmar los ánimos: "Melody, no te pongas así. No te ofendas, mi amor, todos tenemos que estar orgullosos de nuestra vida. Yo te recuerdo de pequeñita, tan mona, tan simpática (…) tan profesional… Que luego los cantantes mayores no lo hacían como ella". Pese al momento de tensión vivido, Melody aseguró que se siente muy orgullosa "de sus gorilas" de su pasasdo y de su presente, pero que le ha hecho "gracia" la reacción de la colaboradora al verla.

Finalmente todo terminó en una anécdota y la tarde continuó con normalidad con Tárrega explicando cómo será este nuevo espacio. La propia presentadora, sin guion y sin información previa de las historias de los invitados, conocerá y se emocionará al mismo tiempo al escuchar el relato de cada protagonista, en un espacio que combina emotainment (programa de emociones) y talk-show (charlas con invitados) y que produce Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos.