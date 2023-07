Fiona Ferrer reacciona a los rumores de acercamiento con Albert Rivera

El pasado sábado tuvo lugar uno de los cumpleaños más multitudinarios de los que se recuerdan en este país: José Luis López, el Turronero, celebró sus 60 años por todo lo alto en Sevilla con una espectacular fiesta que hizo historia y a la que asistieron 3.500 invitados. Entre los invitados, además de los compañeros de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, se encontraban famosos como Vicky Martín Berrocal, Paz Padilla, Chenoa, José Ortega Cano y su hija Gloria Camila, Bertín Osborne, Fran Rivera y Lourdes Montes, y un largo etcétera de celebridades de nuestro país.

Entre esos miles de invitados hay dos que han protagonizado los titulares en las últimas horas: Albert Rivera y Fiona Ferrer. Según las primera informaciones que salieron a la luz, el expolítico de Ciudadanos y la empresaria se mostraron muy cariñosos durante la fiesta algo que hizo saltar las alarmas sobre un acercamiento entre ellos. "Vimos una mano en el cuello, en el hombre y una conversación que duró más de 40 minutos. Pero nada más", ha aclarado este martes Isabel González en Es mañana de Federico durante la Crónica Rosa.

La subdirectora del programa matinal de esRadio a podido hablar con Fiona Ferrer, que le ha aclarado la verdadera relación que tiene con Rivera: "Somos amigos de antes, estuvimos juntos en la exposición de Aldo Comas hace unas semanas". La empresaria ha preferido tomarse con humor estos rumores: "Menuda se ha liado. Estuvimos hablando como amigos, el resto se ha ido de las manos e incluso llegué a pensar que era una broma. Hasta la tarde no fui consciente del revuelo", ha añadido Ferrer, negando que tenga algo más con el que fue líder de Ciudadanos.

Paloma Barrientos ha aportado más información sobre el asunto asegurando que Fiona "está en otra historia": "No puedo dar más datos pero hay otra persona y no es Albert Rivera. Y lo que me decía a mi es que le vamos a asustar a todos los pretendientes. Luego ya ella se marchó de la fiesta y me dijo que con el único Rivera con el que estuvo fue con Fran Rivera y Lourdes Montes que la llevaron al hotel". Lo que sí hizo Fiona fue presentar a Rivera a una amiga suya con la que se quedó hablando durante gran parte de la noche. Al parecer, hubo una conexión especial entre ellos: "Fiona le presentó a una amiga. Una chica estupenda, trabajadora, cariñosa, y muy guapa. Cuando se marchó de la historia ahí seguían hablando".