Malú rompe su silencio tras las imágenes de Albert Rivera con Aysha Daraaui y Carla Cotterli

Malú ha roto su silencio tras la particular odisea mediática de su ex, Albert Rivera, fotografiado con dos mujeres distintas con escasos días de diferencia.

La cantante, que comparte un bebé con el expolítico, se ha manifestado en Elle con motivo de sus 25 años en el mundo de la música. Pero tocaba manifestarse por primera vez sobre la ruptura, un adiós que según diversas fuentes llevaba mucho más tiempo materializado del que parecía.

Pese a sus intentos de mostrarse discreta, Malú no ha podido evitar referirse a la ruptura con Albert Rivera.

"En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", ha explicado.

Eso sí, Malú pide discreción ya que "no soy ni seré la primera ni la última persona que se separa". Malú no cree que ninguno de los dos, Rivera y ella, tenga culpa alguna de la ruptura.

Y, sin referirse a ninguna de las mujeres con las que se ha vinculado a Rivera, la actriz Aysha Daraaui y la influencer Carla Cotterli, Malú considera que "las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella".

"Cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas", asegura a Elle la cantante, famosa por su discreción y distancia con la prensa. "No quiero parecer borde o antipática, es que creo que mi intimidad no es importante", opina al respecto de este último punto.