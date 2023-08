Flavio Briatore y Leni Klum escenifican su reconciliación tras casi 20 años de tensiones

La de Flavio Briatore y Leni Klum nunca fue la clásica relación entre padre e hija. La joven de 19 años, fruto del noviazgo del magnate de la Fórmula 1 con la supermodelo Heidi Klum, nació en 2004 sin la presencia de su progenitor, que decidió renegar de ella y no reconocerla legalmente. Sin embargo, fue hace apenas un año cuando el italiano confesó en una entrevista en Repubblica que se esforzó en retomar lazos con su primogénita: "Nos vemos poco pero eso no significa que la quiera menos".

Briatore aseguró que está "muy orgulloso de ella", sobre todo después de haber protagonizado la portada de Vogue Alemania con la que se le abrieron las puertas al mundo de la moda. "No solo es hermosa, sino fuerte e independiente, entusiasta de la vida, aunque no he tenido nada que ver en eso y estoy agradecido a Heidi por cómo la crio". Fue el cantante y compositor Seal, exmarido de Heidi Klum, quien la adoptó legalmente y ejerció de padre durante toda su infancia y juventud, incluso cuando decidieron divorciarse en 2014.

Ahora parece que el vínculo entre padre e hija se ha reforzado, prueba de ello las imágenes disfrutando de unas vacaciones de verano juntos. Leni viajó con su novio Aris Rachevsky a Italia para encontrarse con Briatore y su hermano Nathan Falco, hijo del empresario y Elisabetta Gregoraci. La familia pasó unos días navegando por el Mediterráneo a bordo de un lujoso yate y Briatore no dudó en publicar varias fotografías presumiendo de sus hijos ahora que se ha normalizado su relación. "Nos vemos pronto, Leni", escribió el italiano junto a una imagen de los tres para despedirse de su hija mayor.

La belleza y frescura de la modelo han enamorado a firmas de lujo como Chopard, que no ha dudado en convertirla en protagonista de una de sus campañas. Su gran puesta de largo fue en la presentación de la colección de Alta Moda de Dolce & Gabbana en Venecia y ya avanza con paso firme en la industria. Está llamada a ser uno de los grandes referentes de estilo de la Generación Z, siguiendo los pasos de otras hijas de famosos como Hailey Baldwin, Gigi y Bella Hadid o Kendall Jenner.

Tampoco se ha librado de protagonizar sus primeras polémicas. Leni fue la cara visible de una campaña junto a su madre Heidi para la firma de ropa interior italiana Intimissimi. Ambas posaron en unas sugerentes fotografías que desataron una ola de comentarios a favor y en contra y que incluso saltaron de las redes sociales a los periódicos y la televisión pública alemana.

Sus críticos hablaron de "sexismo", "patriarcado" y "tiempos arcaicos" a pesar de que se trataba de una campaña de ropa interior. En las redes sociales, los usuarios cargaron contra Leni y sobre todo contra su madre porque consideraron que "exhibe" a la joven pese a que ya es mayor de edad y ha protagonizado portadas y posados siguiendo la estela de la mítica modelo alemana.