Malú lanza nuevo tema y lo llena de referencias a Albert Rivera: "Eres un extraño"

Malú ha lanzado nuevo single, "Ausente", una canción de desamor que muchos ya están interpretando como una nada velada pulla a su ex, Albert Rivera. La cantante española se estaría apuntando así a la liga encabezada por Shakira, que preñó de referencias a Piqué sus últimos éxitos musicales logrando un tremendo éxito mediático y de escuchas.

El estribillo de la nueva canción de Malú, coescrita con Pablo Alborán, reza "y yo me levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que te inventes".

La cosa va más allá en el resto de la letra: "No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo". La relación de Malú y Rivera estuvo marcada por la extrema discreción de ambos, que incluso tras ver nacer a su bebé consiguió mantenerse en el anonimato.

"Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Malquerer se ha vuelto un vicio", es otro de los mensajes de la canción.

Recientemente la cantante pasó por el tanatorio malagueño donde Rivera se despidió de su padre, fallecido por una súbita afección coronaria. No obstante, la cantante y madre de su hija no quiso acaparar los focos y los objetivos de los fotógrafos y mantuvo, de nuevo, las distancias.

La letra completa de "Ausente"

No entiendo por qué me siento tan sola

cuando estoy contigo.

Explícame el problema

porque yo no lo consigo.

En qué lugar te busco

cuando escapas de mi boca.

Quien te entienda ahora

será porque también se volvió loca.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres cuando ves el precipicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.

No entiendo por qué me miro al espejo

y me siento rara.

No paro de llorar a solas,

este dolor no para.

A qué lugar me mudo

para empezar de nuevo.

Pase lo que pase… ella va primero.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que te inventes.

Yo te levanté y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.