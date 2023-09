Jorge Javier Vázquez está de regreso a Telecinco con su nuevo programa, Cuentos Chinos. Tras el anuncio de la cancelación de Sálvame, programa que comandó desde sus inicios, el presentador abandonó el espacio antes de su finalización alegando problemas de salud y sembrando la duda sobre su vuelta a la principal cadena de Mediaset. Finalmente el grupo de comunicación ha confiado al de Badalona el access prime time, horario que se le resiste a Telecinco desde hace años principalmente por la gran competencia que supone El hormiguero.

Lejos de volver a la televisión con la lección aprendida, Jorge Javier decidió ajustar cuentas en su nuevo programa con los culpables de la cancelación del polémico espacio de La fábrica de la tele: "Tomé la decisión acertada porque no podía seguir bajo esas condiciones. En estas empresa se ha producido una transición muy dolorosa para mí, por lo que la gente ya sabe". El presentador confesó que ha pasado por varios estados durante los últimos meses: "Rabia, ira, tristeza, desencanto...".

Jorge Javier sabe "perfectamente" quiénes han contribuido en su mala racha televisiva: "Durante la baja fui capaz de atar cabos y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tiempo de ánimo revanchista. Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Vengo a hacer lo que sé hacer, entretener. Mi único mensaje, y lo digo mirando a cámara, es que vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede".

Aunque no se dirigió directamente al programa Así es la vida, programa presentado por Sandra Barneda que ha sustituido a Sálvame durante la época estival, el presentador se burló de sus colaboradores asegurando que deberían "ir a la cárcel" por haber "aburrido" a la gente de esa manera: "He visto mucho la tele este verano y tengo que decir que si yo fuera alguno de los colaboradores que han trabajado estaría temiendo porque igual van a la cárcel por haber aburrido a la gente de esa manera. Están siendo buscados seguro por tentativa de homicidio. Yo cuando veía a esta gente en televisión, ¿sabes que pesaba? ¿Por qué?".

Susi Caramelo y Jorge Javier Vázquez

También tuvo palabras para Ana Rosa Quintana, quien ocupará la franja de tarde a partir del próximo lunes 18 de septiembre con su nuevo magacine TardeAR, y que horas antes mandó un mensaje a su compañero deseándole suerte en esta nueva andadura: "Qué ganas de oír tus Cuentos Chinos, yo de chinos sé un montón", escribió Ana Rosa en redes haciendo referencia a Usera, barrio madrileño en el que creció. Sobre este asunto, la colaboradora Anabel Alonso preguntó a Jorge Javier si estaría dispuesto a acudir al nuevo espacio de Quintana, algo que por el momento no se plantea: "Todavía no me ha llamado, pero si esto fuera una novela de misterio te diría que no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen. Aunque sí que te puedo decir que estaría encantado de recibir a Ana Rosa".

Una carta para Pablo Motos

Como parte del promoción del programa, Jorge Javier Vázquez publicó en su cuenta de Twitter una carta dirigida a Pablo Motos, su principal competidor: "Querido Pablo: Soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo", arranca la misiva. "Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: "Oye Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía". Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: "La gente de nuestro oficio, los profesionales no competimos, coincidimos".

Y continúa: "Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas. Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá alguna, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo".

"Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti", dice Jorge Javier sobre lo complicado que será superar al programa de las hormigas. "Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa Cuentos chinos. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú", asegura sobre esta nueva andadura en la que promete no hablar sobre temas espinosos, el principal motivo que llevó a la nueva gestora de Mediaset a tomar medidas contra el extinto Sálvame "el programa de los rojos y los maricones".

"Tengo un plató que madre mía... Tengo un plató muy milenario. Muy oriental. Muy chino. Y por eso cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa, ¿eh? Tengo un montón de colaboradoras. Mira, tengo a Susi Caramelo, que está divertidísima. Tengo a Anabel Alonso, que aparte de hacer pregones y ser actriz, también es colaboradora. Tengo a Germán, a Josep Ferré con sus imitaciones, a Antonio Castelo. Bueno, y a una gata. A una gata-leona que es divertidísima. De Usera. Se llama Jing Jing. Oye, igual tus hormigas la conocen. Tuyo afectísimo, de tu audiencia y de la mía, Jorge Javier", concluye la carta.