La creciente pasión entre Almeida y Teresa Urquijo: "Él tiene ganas de vida privada"

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están pasando por una etapa muy dulce de su relación. El alcalde de Madrid y su pareja están de lo más enamorados, tal y como confirman sus personas más cercanas, y aunque sus apariciones públicas no son habituales, lo cierto es que pasan mucho tiempo juntos.

Almeida está tan embelesado con su chica que hasta se le nota en el carácter. "Fíjate cómo está, que después del ridículo de la DANA en Madrid, va y no cae ni una gota. Pues cuando dio explicaciones, como está de tan buen humor, explicó -en privado- ‘me han liado, he quedado fatal, he quedado en ridículo’, pero con tan buen humor...", contó Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de Es la mañana.

"Como tiene ganas de vida privada y la chica esta debe tener muchas virtudes, está fletando ya a una segunda para que trabaje. Es su segunda, su vicealcaldesa -ahora que no está Begoña Villacís- para que lleve el Ayuntamiento porque él tiene que vivir. Está acercándose a los 50 y ella tiene 26 (...) Es la primera vez que se le conoce una historia así sino es la primera vez que la tiene", bromeó el director del programa.

Al regidor madrileño no se le han conocido relaciones anteriores, por lo que está ha generado mucho interés. "Él no es Muñoz Escassi, no tiene costumbres. Siempre ha sido un chico muy formal y no ha roto nunca ni un huevo de pascua. Y ahora... pues es que estamos ya en los 50. Cuando tú tienes práctica, de los 30 a los 50 te acuerdas, es como la bicicleta, pero sino tienes práctica... Estarán practicando ahora si su religión se lo permite, porque ella también es muy formal, aunque ahora los católicos no son lo que eran", dijo Jiménez Losantos.

Según Isabel González, "hablan maravillas de ella". "Dicen que es una chica muy trabajadora, muy poco amante de los medios de comunicación. Y por cierto, de los rumores de boda para Navidad, me dicen que todavía no, desveló la subdirectora. "Sé que juegan mucho al golf, que no es ningún tipo de metáfora. Son golfistas los dos y ella le gana", añadió.