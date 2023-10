Carla Bruni, la sensación en la boda de Javier Prado por su pantalón ajustado: "Los señores estaban como locos"

El pasado sábado tuvo lugar la boda de Javier Prado, hijo del directivo de Mediaset Borja Prado, y Catalina Vereterra. La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de Santa María Coronado, en Medina Sidonia, y a la celebración acudieron alrededor de 800 invitados. Un bodorrio con todas las letras que contó con numerosos rostros conocidos de nuestro país, desde la esfera política y empresarial a la social.

Entre los invitados, José María Aznar y Ana Botella, la infanta Cristina, Elena Cue y Alberto Cortina o Nuria González, Miriam y Cari Lapique. En la lista también se encontraba el matrimonio formado por el expresidente francés Nicolas Sarkozy y Carla Bruni, que resultó ser la gran sensación de la jornada.

Tal y como desveló Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, "los señores estaban como locos con Carla Bruni". "Las señoras comentaban su pantalón. Por lo visto llevaba uno tan ajustado de estos que son un poco complicados de llevar porque tenía unas ligas de licra difíciles. Y se marcaba...", bromeó entre risas.

"Tengo que decir que no me extraña porque ella es de Turín, que es la ciudad del diablo. Su madre era muy guapa y su hermana no es muy guapa, pero es actriz y directora, Valeria Bruni, muy famosa en Italia. La madre abandonó al padre y se fue con un brasileño y Carla empezó a desfilar muy joven, empezó una carrera de destroyer entre bandas de rock", contó Federico Jiménez Losantos.

Cortázar añadió que todos se quedaron muy sorprendidos con el estilismo de Carla Bruni. "Ellas iban vestidas guapísimas pero ella lo lleva puesto en su ADN y, cuando una va vestida así, es porque sabe". "La señora Sarkozy fue el cotilleo fuerte porque unas decían ‘qué horror, cómo va, que cosa más choni’ y los señores iban detrás". Estilismo aparte, la artista puso el broche de oro a la fiesta cantando una canción en francés como regalo a los novios.