La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para hablar de la actualidad social del momento. Incluyendo el juicio que Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha iniciado contra dos cadenas de televisión que han violado su derecho a la privacidad.

Georgina pide en este juicio que no se hable de sus antecedentes "que no sean de interés general" ocurridos antes del año 2017 cuando aún no era un personaje público. Exige que dejen de tocarse temas que la "ofenden especialmente" y que se han removido de "manera sucia" en algunos medios de comunicación -dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, como su profesión antes de conocer al futbolista o lo relacionado con la muerte de su padre en 2019. La modelo considera que no son de interés general y, de hecho, por eso no los ha tratado en su reality de Netflix.

Esta demanda en defensa de su honor e intimidad, que se dirimirá esta misma semana, se refiere al periodo anterior a cuando Georgina se hizo famosa de la mano de su relación con Cristiano, a quien conoció en 2016 en la tienda de Gucci donde ella trabajaba. Y, tal y como dijo Federico Jiménez Losantos, tiene toda la razón al hacerlo: "También los famosos tienen derecho a la intimidad y es cuestión de tiempo y de jueces que se produzca".

"Es un terreno delicado pero en el que se debe ir estableciendo límites. Es un asunto difícil, porque cuando a alguien le va muy bien, siempre hay gente que le gusta fastidiar que le vaya muy bien", dijo el director de Es la mañana de Federico en esRadio.

Otra cosa es que "haya jueces que se quitan de en medio, como el de Miguel Bosé y el caso de la filiación de su hijos, pero otros al revés como la jueza del caso Antonio David contra Sálvame", recordó el director de Es la mañana de Federico.