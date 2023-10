Bigote Arrocet rompe su silencio para poner a las Campos a los pies de los caballos

Bigote Arrocet se ha decidido por fin a hablar tras la muerte de María Teresa Campos. Hasta ahora todo habían sido respuestas veladas a los reporteros que le perseguían. Pero ahora reaparece y rompe su silencio con titulares que van a escocer a más de una. La entrevista empieza con fuerza. Dice el texto que "aunque el amor con María Teresa se marchitó hace cuatro años, aún la quiere, venera y respeta". No lo parecía cuando la dejó sentada en la estación de Atocha esperándole, aunque él sigue negándolo. Durante la conversación "rompe a llorar varias veces".

En sus ocho largas páginas, Bigote explica cómo sacrificó su sueño de vivir en Canarias por afecto a Teresa, que le ahorró el portero de noche que trabajaba en casa de la presentadora cuando se instaló en su allí y que "en esos seis años no solo fue cuidador nocturno, me ocupé de arreglar y solucionar los múltiples problemas que surgían". Hasta el famoso Rue del Bigote tiene explicación: "Mi hija tenía un apartamento en Madrid que era punto de reunión".

"El disco lo produje yo, lo pagué yo", se excusa frente a los que criticaron semejante despropósito. E insiste en que se encargó de numerosos pagos comunes: "Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo". Teresa llegó a sugerirle que pasaran por el altar por motivos económicos. Le dijo un día: "Somos mayores y si yo me muero se pierde la pensión. Si nos casamos se queda para ti, y será una buena pensión de viudedad". Le respondí "Teresita, que se pierda, yo no tengo necesidad de dinero. Si están diciendo ahora que sin estar casado soy un chuleta, imagínate, doble chuleta". Sin embargo, la relación terminó por culpa de los celos. "La desconfianza fue ajando la relación".

Pero lo que va a escocer más a Terelu y Carmen Borrego es sin duda lo que hace referencia al cuidado de su madre. O a la falta de él: "En los seis años que estuve en casa de Teresa, Terelu solo fue 10 u 11 veces y Carmen ni eso… Los únicos que iban mucho y les tengo un inmenso cariño son Alejandrita, que se pasaba horas viendo fotos y escuchando anécdotas, y José María, que vivió un tiempo en la casa. A Terelu y a Carmen las he visto muy poco, y casi siempre por trabajo". Y asegura que Teresa estaba perfectamente cuando él se marchó. "Dejé a Teresa en gloria y majestad".

Por alusiones: asegura Bigote que compraban ropa en los chinos, "nos disfrazábamos. Yo le bromeaba con el precio. Luego eso se ha tergiversado pero la realidad solo la sabemos nosotros". Nosotros sabemos la verdad que contó Teresa en Es La Mañana de Federico.

Gabriela Guillén le salud y amor a la Virgen del Rocío

Gabriela Guillén, conocida por ser la madre del futuro hijo de Bertín Osborne, aparece en la portada de Semana luciendo embarazo en bikini mientras pasea por las playas de Huelva. Aunque aseguran que es un robado, las imágenes tienen toda la pinta (y calidad) de haber sido pactadas, por lo que estaríamos ante un "robado-pactado" en toda regla.

En las fotos vemos a Gaby durante una escapada a la playa sólo unos días después de haber tenido que acudir al hospital como consecuencia de una bajada de tensión y seguramente también de la portada de Diez Minutos del pasado miércoles. En ella aparecía visitando la casa madrileña de Bertín, que no es lo mismo que visitar a Bertín. Porque, según Semana, no se ven desde julio. "En el fondo de su corazón sigue albergando la esperanza de que Bertín desee retomar la relación", leemos.

Con un bikini ligero y muy pensativa, Gaby pasea por la orilla del mar y enseña su barriga de seis meses. En el reportaje también la vemos encendiendo velas a la Virgen del Rocío, dice Semana que "para pedir que su embarazo llegue a buen término".

Carmen Thyssen da consejos de amor a sus hijas

La baronesa Thyssen concede su entrevista trimestral a Hola, esta vez con la cercana mayoría de edad de sus hijas como excusa. Carmen y Sabina son dos adolescentes que están a punto de cumplir los 18 y que tienen caracteres muy diferentes, seguramente tanto como sus físicos. Tita habla con Hola desde Andorra, país en el que vive por motivos fiscales. Las niñas "están fenomenal, terminando el bachillerato y estudiando mucho". Mientras, su madre "compagina la responsabilidad familiar con el deporte, el trabajo y la vida sana".

Ya tienen escrito su destino: Carmen estudiará ADE y Relaciones Internacionales. "Quisiera que se dedicaran a gestionar los museos que tenemos" (no se sabe si esto excluye a Borja) y Sabina "es muy creativa y hará algo artístico porque es lo que le gusta. Tiene una buena voz, sus profesores la califican ya de soprano".

Por supuesto también hay espacio para hablar, sin hacerlo, de escándalos. De la supuesta paternidad de las chicas dice Tita que "conocen su historia, lo saben todo, porque yo con ellas no tengo secretos". Y se compadece de lo ocurrido con Nieves Herrero y sus memorias desmemoriadas: "Me sabe mal lo que pasó, pero cuando leí los dos primeros capítulos le dije que había cosas equivocadas y que esa no era mi forma de expresarme… Ha hecho una novela con algunos fragmentos de mi vida". Pero lo mejor de la entrevista son los consejos de amor de madre a hijas: "Mi mayor preocupación es que pierdan el tiempo con una persona que no sea adecuada y afecte a sus vidas, y si eso ocurre, en el amor también se aprende".

DETALLE: En la foto de la portada, Sabina lleva una zapatilla o calcetín tipo pinqui (RAE) que no pega con el resto del reportaje. Naty Abascal jamás lo hubiera permitido.

Irene Urdangarín, chica de la Cruz Roja

Hola publica en exclusiva las primeras imágenes de Irene Urdangarín en su nueva faceta de voluntaria. Ni ha venido a España a sacarse el carnet de conducir ni a vivir en La Zarzuela. Leemos en Hola que la hija pequeña de la infanta Cristina está aprovechando su año sabático para asistir a un curso en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la intención de ser una más de los 16 millones de voluntarios que tiene esta entidad repartidos por el mundo.

En las imágenes, vemos a Irene, ya sin su bolso de Chanel, acudiendo a clase, con su ordenador de color rosa en la mano y los auriculares que acompañan a todos los jóvenes de su edad. Con ropa holgada y la cara lavada, ajena a los fotógrafos. Leemos en Hola además que la joven viajará a Barcelona esta semana para estar con su hermano Pablo.

Pablo Urdangarín y Johanna Zott, amor sobre ruedas

Otro de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín protagoniza una exclusiva en Hola. Se trata de Pablo, que aparece en unas fotos con su novia, Johanna Zott, paseando en moto por las calles de Barcelona. La pareja no esconde su amor, los dos se besan como enamorados. Johanna y Pablo, que va de paquete, estuvieron de compras y después se fueron a casa de la joven, en la que el balonmanista entra y sale desde hace meses (el clásico "ya entra en casa").

Cóctel de noticias

Alexandre Grimaldi se confiesa en Hola. El hijo de Alberto de Mónaco, fruto de su relación con la azafata negra Nicole Coste, es ya un veinteañero que se da un aire a su padre y que dice en una entrevista que "tiene la suerte de tener unos padres compresivos y cariñosos". Aunque no figura en la lista de sucesión, el chaval tiene contacto con su progenitor, que le ha cedido su apellido.

Teresa Baca, embarazada de su primer hijo. La modelo, que pelea por destacar como periodista, anuncia en Hola que va a ser madre de una niña.

El Duque de Alba celebra su 75 cumpleaños en Hola. Carlos Fitz-James Stuart le pide al futuro "seguir con la misma ilusión, ya que ahora tengo muchos proyectos".