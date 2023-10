Los 40 años de matrimonio de Denzel Washington con Pauletta

Después de Sidney Poitier, ídolo entre la población afroamericana, Denzel Washington está considerado su sucesor desde el punto de vista de notoriedad. Es ahora el único negro que ganó dos Óscar, el primero como actor de reparto por su interpretación en Glory (1989) y ya como protagonista en 2021 gracias a su papel en Training Day (Día de entrenamiento). A sus cualidades artísticas, Denzel une una bonhomía reconocida por cuantos han trabajado a su lado. En cuanto a su vida amorosa es irreprochable, compartida con una actriz llamada Pauletta Pearson, con quien contrajo matrimonio en 1983. Han cumplido cuarenta años de unión, tienen cuatro hijos, dos varones y un par de chicas, y no se conoce que hayan dado escándalo alguno. Pareja estable en un Hollywood donde los divorcios siempre han estado a la orden del día.

Denzel Washington vino al mundo hace sesenta y ocho años en Nueva York, hijo de un ministro de la Iglesia de Pentecostés y una peluquera y a su vez cantante de góspel. En principio, de joven, pensó estudiar la carrera de Medicina. Luego se decantó por Periodismo, disciplina universitaria que no llegó a ejercer, pues descubrió en una compañía teatral de aficionados que le apasionaba representar historias en un escenario. Fue el cine quien a lo largo del tiempo lo reveló como un actor dúctil para toda clase de papeles, aunque la industria acabaría por convencerlo de que le iban mejor personajes duros, del hampa, en el género del "thriller", luego también en los de ciencia-ficción. Ha elegido, por lo común, tipos bondadosos, como él mismo lo es en la vida real; los que bien como policías o defensores del orden se implican para defenderse de los malvados.

Denzel Washington y Pauletta | Cordon Press

No obstante esas preferencias, Denzel Washington ha desarrollado caracteres diversos en su larga filmografía. De la que recogemos unos pocos títulos: Philadelphia, American Gángster, Mucho ruido y pocas nueces, Malcolm X… Cuando dio vida a este último personaje, sintióse feliz al llevar a la pantalla uno de los símbolos en la lucha por la integración de los negros en los Estados Unidos. Clérigo y pacifista sudafricano defensor en esa lucha contra el "apartheid".

En general, Denzel suele siempre ser recordado como el héroe en cada película en la que toma parte. Este verano se ha estrenado The Equalizer 3, secuela donde vuelve a meterse en la piel de un ex agente llamado Robert McCall cuyo ideal es el de ser un justiciero. Llegadas las secuencias de mayor peligro Denzel se obstinó en renunciar a un "doble" intentando que no tuvieran que intervenir los especialistas. El director hubo de aconsejarle mayor prudencia. En el cine las aseguradoras son importantes en caso de accidentes pero las productoras no quieren correr riesgos.

Le van los dramas, desde luego. Y esa saga mencionada funciona bien en las taquillas. Sólo en la primera semana de exhibición en los cines de Estados Unidos se recaudaron 35 millones de dólares. Teniendo en cuenta que este verano se han estrenado otros dos filmes de rotunda respuesta popular: Barbie y Oppenheimer. Todo hace suponer que esa secuela de Equalizer ha llegado a su fin. Pero Denzel no está seguro de ello, como le pasa a Harrison Ford con Indiana Jones: que a lo mejor en años sucesivos continúen las historias de esos dos iconos de ciencia-ficción en las pantallas.

No hace falta decir que Denzel Washington es millonario y vive como tal en familia en Los Ángeles, aunque no se muestre en público dándoselas de rico. A Pauletta, su mujer, la conoció rodando en 1977 la serie Kilma. Contrajeron matrimonio en 1983 y que sepamos, ella dejó el cine para dedicarse a su marido e hijos. Tanto se quieren que en un viaje a Sudáfrica renovaron sus votos matrimoniales ante Desmond Tutu.

Por el momento Denzel sufre un parón laboral por culpa de la huelga que desde abril pasado mantienen actores y guionistas en Hollywood. Detenido en su caso el rodaje de Gladiator 2, en Italia, país que al actor le encanta. Precisamente la localización de exteriores de The Equalizer 3 sucedió en Roma, Nápoles y bellos lugares de la costa Amalfi. También aspira a dirigir algún largometraje, después de su experiencia con cuatro de ellos y un par de series televisivas. Denzel no es sólo ese policía que vemos a menudo en los canales de televisión, tal vez repitiéndose a sí mismo en parecidos personajes: intervino en La tragedia de Macbeth hace un par de años y no le disgustaría servirse de algún otro drama de Shakespeare llevándolo de nuevo al cine.