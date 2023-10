El distanciamiento y la tensión en la Casa de Alba no parece tener solución. En los últimos días la guerra entre Cayetano Martínez de Irujo y el resto de sus hermanos se ha recrudecido hasta alcanzar un punto de no retorno. Recientemente el aristócrata concedió una entrevista en el programa TardeAR en la que dijo que su hermana Eugenia ya no tiene relación con él porque ahora "ella es feliz" con su familia y "ha prescindido de él y se ha unido al resto de sus hermanos".

Por su parte, Eugenia cree que Cayetano se "aprovecha" de que el resto de hermanos no habla con la prensa. Una respuesta con la que da a entender que su hermano no está contando la verdad sobre el conflicto. Y es que al parecer ella no sería la única que está cansada de esta situación, también lo estarían sus hermanos Carlos, Alfonso, Jacobo y Fernando José.

La periodista Paloma Barrientos ha dado más detalles sobre el origen del conflicto que tiene en guerra a los hermanos: un préstamo de tres millones de euros que Cayetano habría intentado pedir a través de una sociedad que tiene con sus hermanos. La colaboradora de esRadio ha explicado en la Crónica Rosa junto a Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Daniel Carande, que Cayetano quería hacer un embalse en uno de sus terrenos, el cortijo de Arroyuelas, aunque la obra no salió adelante al no existir consenso y por tanto, no haber firmado todas las partes: "Los hermanos dijeron que ese embalse solo favorecía a su finca. Llega un momento que ya no se fían de él y se lo han hecho muchas veces".

Según Barrientos, la preocupación de Eugenia y Alfonso es que la operación pudiera salpicarles y "acabar teniendo problemas con la justicia". Los hermanos querían tener "la garantía" de que ese dinero se iba a devolver y no afectaría a la sociedad en caso de impago. El propio Cayetano explicó en TardeAR que sus hermanos "no están avalados por la sociedad, están avalados por mí. Lo que pasa es que están dentro de la sociedad porque el embalse está en la finca que está dentro de la sociedad. No sé por qué lo paralizan. No sé por qué me piden un aval por el mismo importe para la sociedad".