La cronología del romance secreto de Garzón y Delgado y las fotos del "besazo" que no salieron

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno para tratar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrados en el sorprendente anuncio de la inminente boda en diciembre de Baltasar Garzón y Dolores Delgado tras una larga -y secreta, hasta cierto punto- relación sentimental.

Beatriz Miranda, periodista de El Mundo, trazó una suerte de coreografía de los acontecimientos que han llevado a la boda de Garzón y Delgado y demuestran que la relación de ambos se remonta a muchos años atrás, cuando ambos estaban casados. "Os tengo que contar anécdota personal. Cuando empecé en LOC hace diez o doce años me tocó ir al despacho de Pedro J. Ramírez con fotos de Garzón y una señora dándose un besazo. Fue hace diez o doce años y no sabíamos identificar a la señora. Fui a su despacho y muerta de vergüenza le pregunté, y del se quedó pensativo. Y dijo: si esta es Lola. Pero al final no salió el tema".

No obstante, la versión online del diario sí dio cuenta de la relación durante un breve lapso, el resultado fue que "se lió parda". Alguien, señaló entonces la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, debió poner "el grito en el cielo".

El asunto continuó a lo largo de los años. "Nos empezaron a mandar fotos de paparazzi y llegaron más remesas de ellos". Pero -recordó- ambos seguían casados y eran otros tiempos. "Recuerdo que una vez vi unas fotos en las que se le veía a él llevando las bolsas de la compra a ella. Reímos porque decíamos que era una relación consolidadísima. También hay detalles curiosos: ella pasó una operación de espalda hace poco que la ha tenido fastidiada y él ha estado al pie del cañón".