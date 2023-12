Entre las variadas revelaciones de Ángel Cristo Jr en De Viernes, donde prometió mostrar los vídeos filmados por él mismo de su madre, Bárbara Rey, y Juan Carlos I, el joven rebelde sí enseñó las fotografías del montaje de su madre con Frank Francés.

Unas imágenes, esta vez sí, nunca vistas, y que el joven grabó en persona. La persona con la que, tal y como reconoció ella, lo pasó "mejor en la cama". Fue ella misma la que pidió a su hijo la que hiciera el robado, pero esas fotos no salieron nunca.

Fueron en una playa de piedras en Mónaco, con los desnudos y en actitud cariñosa. Como estaba pactado tampoco tenía que esconderse, a 15 o 20 metros. Pero las imágenes son "explícitas", con ella en topless y él totalmente desnudo.

Ángel Cristo se sintió "usado" con fines que "no le gustan", pero lo llevó a cabo -dice- por hacer lo que su madre le decía. Fotos no aptas para menores que la revista Interviú finalmente no adquirió por pedir una "cifra desorbitada", dijo el presentador Santi Acosta.

Las imágenes son del año 2000, pero la relación entre ambos apenas duró un año. El joven tenía 19 años cuando hizo las imágenes, siendo la actriz y el deportista totalmente conscientes de que su hijo tomaba las fotografías mientras tocaba a su pareja.

En total, más de 300 fotografías que no llegaron a venderse. Una nueva iniciativa dela vedette, que ya utilizó a su hijo para grabar imágenes del rey emérito en su casa con cámaras hábilmente distribuidas por su domicilio.