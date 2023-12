La hija de José Luis Gil pone en duda que su padre vuelva a la televisión

Los fans del actor José Luis Gil siguen muy de cerca su estado de salud tras sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo a finales de 2021. Su hija Irene es la encargada de comentar a través de las redes sociales cómo se encuentra, aunque ha reconocido en más de alguna ocasión que "la vida no volverá a ser la misma" para su padre, ni para su familia.

Las últimas declaraciones de Irene Gil han dejado claro que el futuro del intérprete de La que se avecina no está cerca de la pequeña pantalla. "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte que le ha dejado secuelas graves", declaró a la revista Pronto. "Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntar a que la situación se arregle", confesó.

Ella misma cree que el regreso de su padre a los rodajes se torna complicado: "Yo no lo veo pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas". La vida del actor ha dado un giro radical y "tiene movilidad pero claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si alguien a verle sabe quién es, se entera de todo pero tiene problemas para comunicarse".

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto", dijo Irene en el último parte compartido en Instagram

Aunque todo apuntaba a que el ictus que sufrió el intérprete tan solo se trataría de un susto temporal y un pequeño bache en su trayectoria profesional, lo cierto es que se ha ido complicando. José Luis tuvo que permanecer varios días hospitalizado en la UCI hasta que finalmente los profesionales médicos creyeron oportuno su alta. Lo que no podían llegar a imaginar en aquel momento es que su recuperación sería más lenta de lo esperado, motivo por el que su estado de salud continúa siendo delicado y sus seres queridos están pendientes de él las 24 horas del día.