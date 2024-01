La persona que "da mucha alegría" a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja puso el broche de oro al 2023 con un multitudinario concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona que congregó a más de 19.000 fans que la apoyan y siguen allá donde va. La artista ofreció un espectacular recital con canciones nuevas y grandes clásicos en su repertorio que hicieron las delicias de los allí presentes, constatando que sigue siendo toda una estrella de la música española.

Si bien es cierto que su vida laboral le da más alegrías que la personal, la artista no está tan encerrada y triste como se ha hablado en los últimos años. Así lo desveló Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde aseguró que "no está tan amargada como se dice". "No es que sea la reina de la fiesta. Es una señora que va para 70 años pero ella hace su vida en su núcleo social reducido, pero lo hace. Suele ir a Málaga, a Córdoba...", aseguró la colaboradora.

De hecho, según Cortázar Isabel Pantoja ha recuperado una vieja amistad, "una persona muy especial en su vida que estaba fuera de España y ha vuelto". "Sé que le da mucha alegría. No tiene que ver con el ámbito artístico y al ser persona anónima...", añadió, confirmando que tampoco tiene que ver con el mundo legal o el ganadero. "El problema más gordo que tiene son sus hijos y no ve a los nietos. El dramón lo tiene en el ámbito familiar. Imagínate las navidades", expresó Cortázar, aunque Paloma Barrientos opinó que está "con la familia que ha elegido".

La tonadillera abandonó el 31 de diciembre Barcelona para coger un avión privado que la llevó de nuevo a Cantora, donde celebró la Nochevieja en compañía de su hermano Agustín Pantoja. Deja atrás un año marcado por la ruptura total con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, por las millonarias deudas que le han obligado a vender su ático de Fuengirola y a poner en venta el resto de sus propiedades, y por las especulaciones sobre los problemas de salud serios que vendría arrastrando desde hace meses y de los que no ha trascendido ningún detalle.

Pero también porque ha sido el año de su resurgir musical y, coincidiendo con su 50 aniversario sobre los escenarios, lanzará un nuevo disco en apenas un mes y tiene firmados 16 conciertos por toda nuestra geografía, con los que conseguirá poner casi a cero sus deudas con Hacienda.