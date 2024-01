Demoledor comunicado de Gabriela Guillén para frenar el acoso

Lejos de disfrutar del nacimiento de su primer hijo, Gabriela Guillén está sobrepasada por el acoso de los medios de comunicación que esperan cada día en la puerta de su casa para obtener declaraciones sobre Bertín Osborne, quien ha decidido desentenderse de su hijo.

Las últimas imágenes muestra a una Gabriela muy desmejorada y angustiada que solo quiere criar a su hijo con normalidad y seguir adelante lejos del ruido mediático. Por eso ha decidido lanzar un comunicado con el que amenaza con tomar medidas legales si el acoso no cesa.

"Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzis a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada. Ello nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia", ha escrito en su comunicado, emitido por el programa de Telecinco Vamos a ver.

La modelo y examante de Bertín Osborne continúa: "Siempre he respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, siendo plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. No obstante, en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad".

"Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos", sentencia.