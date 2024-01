Ana Pastor desvela el nombre con el que se refiere a Ferreras en la intimidad

La audiencia ha obligado a Ana Pastor a buscar nuevos proyectos profesionales en La Sexta tras la cancelación de los últimos. Mientras que El Objetivo fue emitido por última vez a principios de 2023 tras 10 años en antena por los pobres datos de audiencia, ¿Dónde estabas entonces? llegó a su fin tras recorrer 40 años de historia de nuestro país hasta 2020.

La periodista, entonces uno de los pesos pesados de la cadena de Atresmedia, ha cambiado la actualidad política por el entretenimiento para presentar el programa Generación Top, que se emite cada miércoles por la noche con Camilo Superstar (Antena 3), La isla de las tentaciones (Telecinco) o el cine de La 1 de TVE.

Pastor estuvo en el programa Y ahora Sonsoles para hablar del giro que ha dado a su carrera profesional y, además, la presentadora logró que diera algunos detalles de su vida íntima junto a Antonio García Ferreras, presentador de Al rojo vivo y compañero de cadena desde hace más de una década.

"No estamos casados pero como si lo estuviéramos", bromeó Ana Pastor cuando Sonsoles Ónega recordó que está "casada" con el presentador. Aunque en televisión se llaman entre ellos por su apellido, Pastor tiene un nombre con el que se refiere a su pareja en la intimidad. "En casa le llamo ‘Ferri’ pero yo en el teléfono le tengo como Ferreras", desveló, aunque él intercala ‘Ana’ y ‘Pastor’.

"¿Y en casa te dice ‘¡Pastor, a cenar!?’", se interesó Ónega. "No no, así no. Aunque el que cocina es él así que podría decirlo. Él sabe cocinar y yo no. Le gusta y a mí no. No tengo ese don", bromeó la invitada.

La pareja es una de las más estables del panorama nacional aunque muy celosos de su intimidad. Tienen un hijo en común con el que les gusta disfrutar de planes como ver los partidos del Real Madrid de Baloncesto en el Wizink Center de Madrid. Ferreras, por su parte, tiene un hija mayor fruto de una relación anterior.