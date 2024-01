Localizan a Genoveva Casanova tras más de dos meses alejada del foco mediático

La llamativa ausencia de Genoveva Casanova tras salir a la luz sus fotos por Madrid con el entonces príncipe Federico de Dinamarca sigue dando que hablar. Se habla de que aquel escándalo precipitó la abdicación de la reina Margarita en su hijo, que este domingo se convirtió en Rey de los daneses con una imponente ceremonia con la que dio un portazo definitivo a la mexicana.

¿Dónde está Genoveva? Mientras algunos sostenían que continúa en Madrid recluida en su piso cercano al parque del Retiro, otros apuntan a que podría estar en Londres, donde residen sus hijos Luis y Amina. También se habló de la posibilidad de que hubiera volado a México para estar con su familia y disfrutar de la tranquilidad necesaria en estos durísimos momentos. Y este es, precisamente, el destino que ha elegido Genoveva para esconderse, tal y como ha confirmado Paloma Barrientos en Vanitatis.

La modelo se refugia en su país natal junto a sus amigos pero sobre todo, junto a sus padres: Larry Casanova, un conocido adiestrador de animales, y Mariana González-Reinman. Tras publicarse las fotos en Lecturas, Genoveva se alejó de algunos de sus amistades por desconfianza y cortó la comunicación con sus periodistas de confianza.

Tal y como han confesado algunos de sus íntimos amigos, Genoveva está "completamente aislada", incluso "rozando la paranoia" y sospecha incluso de su entorno, al que habría pedido que no hable con la prensa y no conteste a ninguna pregunta relacionada con ella. "No coge el teléfono, no contesta a sus amigas como antes y no se comporta con normalidad", aseguran fuentes cercanas a la modelo, revelando que tan solo Cayetano, sus hijos y pocos más sabían dónde se encuentra tras la coronación de Federico.

Tampoco ha hecho apenas uso de sus redes sociales desde que salió a la luz su amistad con el ya rey, aunque horas después de la proclamación ha compartido un significativo vídeo en Instagram con un potente mensaje de una terapeuta invitando a las mujeres a "brillar" y a "ser valientes".

"Quiero una gran vida y experimentarlo todo. Quiero romper cada regla. Dicen que la ambición no es un rasgo atractivo en una mujer, quizás", reza el fragmento que Genoveva ha publicado. Un motivador discurso con el que podría estar dando alguna pista de la actitud que tomará después de que Federico haya ascendido al trono.