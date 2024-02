La pesadilla de La Pelopony tras someterse a seis cirugías a la vez: "Pensaba que me moría"

Yolanda Gallardo, más conocida por su nombre artístico La Pelopony, ha compartido en su perfil de Instagram el duro momento por el que ha pasado tras someterse a seis cirugías en la cara a la vez. La cantante y exconcursante de Supervivientes viajó a Turquía ya que el precio de las intervenciones estéticas es más asequible porque, tal y como ella misma reconoció, le hacían precio. Además, no disponía de tiempo ya que su ocupación como bailarina en clubes de alterne le impide pasar largas temporadas sin trabajar.

La artista se sometió a una blefaroplastia para subir los párpados, una rinoplastia, tres lifting de cejas, pómulos y mandíbula y se puso hilos tensores para afilar la mirada, también conocida como foxy eyes (ojos de zorro). El resultado fue una cara completamente inflamada al que acompañaba un dolor insoportable al respirar, además de que pasó dos días ciega.

"La operación se complicó un montón. Me cuesta mucho hablar. Estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar. Me dio un ataque de ansiedad", comenzó explicando en Instagram. "Yo pensaba que me iba a morir. Pedía morfina. No me encajaban ni los dientes de lo inflamada que tenía la boca. Se me desplazaron las muelas. Lo he pasado fatal. Ha sido horrible, de verdad", reflexionó la de Sabadell, confirmando que si lo llega a saber, no se somete a las seis del tirón.

El dolor ha sido tal, que confiesa que ya no le importa si las operaciones quedan bien y ahora mismo solo piensa en su salud. "No sé si voy a quedar guapísima u horrible, la verdad es que ahora mismo me da igual. Si quedo bien, claro que me alegraré, pero sino, yo, de verdad, no os recomiendo estas seis cirugías juntas. Yo lo he pasado fatal. Estar ciega y sin analgésicos apenas... Creía que me moría, os lo juro", dijo.