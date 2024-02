Paloma Lago acusa a 'Fiesta' de engañarla tras su incómoda entrevista

La entrevista de Emma García a Paloma Lago en Fiesta fue una de las más incómodas que se recuerdan en televisión, hasta el punto que la presentadora decidió darla por finalizada mucho antes del tiempo planeado. Las continuas interrupciones de la invitada, que parecía empeñada en sabotear la charla, terminaron con la paciencia de García, que zanjó el tema "mira, de verdad, eres una irrespetuosa".

Tras la entrevista, la propia Paloma se pronunció a través de las redes sociales para explicar su extraño comportamiento en el programa de Telecinco. "Hoy iba a Fiesta a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia por el año tan bonito y tan ilusionante que tenemos por delante", comienza el texto.

Lago explicó que antes del directo, "como suele ocurrir en estos casos, me hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos en la entrevista". Por esta razón, "mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató". Para finalizar, añadió: "Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado hoy en Fiesta. Ni más, ni menos".

La paciencia de @EmmaGarciaWeb soportando a Paloma Lago en @fiestatelecinco que ha hecho publicidad de sus redes y hasta nombró varias veces el programa Pasapalabra de otra cadena de tv para montar bronca. Demasiada cancha le dieron para las continuas faltas de respeto #Fiesta4F pic.twitter.com/j3FW4qEBjV — 𝑅❀𝒸ío - UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) February 4, 2024

Durante la entrevista no ayudó que Paloma Lago que interrumpiera constantemente a los colaboradores como Aurelio Manzano, que llegó a decir: "Me siento como un idiota. Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Me parece una falta de respeto".

"¿Cuántas horas dura este programa? Que yo tengo que contaros muchas cosas. ¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora", espetaba la invitada sin dejar hablar a la presentadora. "Es la directora, pero si me dejas hablar la que te estoy haciendo las preguntas soy yo", dijo en otro momento García.