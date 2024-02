Arantxa del Sol vuelve a la televisión: ¿qué fue de la 'sex symbol' de los noventa?

8 / 11

El tiempo hizo comprender a Arancha, que su felicidad no estaba bajo los focos, al menos no en ese momento familiar que estaba viviendo. Aunque no ha renunciado a sus apariciones públicas (ha concedido alguna entrevista esporádica en algún programa de televisión), su presencia se vio reducida por decisión propia. El cambio de vida de Arancha comienza tras cambiar Madrid por Córdoba en el año 2014 para irse a vivir con su marido, el torero Finito de Córdoba, con el que lleva casada desde el 21 de octubre de 2001.