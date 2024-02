Giorgina, mujer de Ilia Topuria, acapara las miradas en la recepción con Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la sede del Gobierno regional al luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, recientemente proclamado campeón del mundo del peso pluma de la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas, y al que ha agradecido dar a España "semejante triunfo".

"Estamos aquí para celebrar con Ilia Topuria, 'El Matador', su gran éxito como campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Además de campeón del mundo, Ilia Topuria es el primer deportista que regala a España semejante triunfo, así que en nombre de tantos y tantos españoles, gracias", ha señalado Díaz Ayuso que, al igual que horas antes en la recepción del alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha recibido una guantilla a modo de obsequio del luchador.

El campeón acudió al acto acompañado por su pareja Giorgina Uzcategui Badell, que ejerce de mujer orgullosa y acompañante en cada uno de los actos en honor a Topuria. La venezolana es CEO de una empresa de energías renovables que opera en Estados Unidos y hace buen uso de su perfil de Instagram, donde tiene más de 250.000 seguidores. Su relación comenzó hace más de un año y están esperando su primera hija en común. De hecho, la empresaria se enteró de su embarazo coincidiendo con la victoria de su marido.

Se conocieron en una cena y la belleza morena de Giorgina despertó la curiosidad del deportista inmediatamente. "La conocí a ella en una cena y pensé ‘qué chica más guapa’. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", explicó en una entrevista. A pesar de que su llama sigue muy viva, lo cierto es que el comienzo de su relación fue algo complicado, ya que ella temía por la salud de Topuria debido a lo peligroso de su profesión.

"Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", contó ella.