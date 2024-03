La "bronca monumental" que recibió Marlaska en el Bernabéu

Federico Jiménez Losantos acudió el pasado miércoles al Santiago Bernabéu para ver el encuentro que enfrentó al Real Madrid y Leipzig en los octavos de final de la Champions League, un "luctuoso acontecimiento" que concluyó con el pase cuartos del equipo blanco a pesar del mal juego de los de Ancelotti.

El director de Es la mañana contó en la crónica rosa que vio "a mucha gente" y muchos oyentes de esRadio: "Hasta directivos del Madrid, todos siguen la crónica rosa. Y normalmente, durante la cena. Todos me dicen ‘yo lo sigo por Youtube, me lo pongo por la noche, en la televisión’... Menos mal".

En el estadio del Paseo de la Castellana también se encontraba el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que según contó Jiménez Losantos "le propinaron una bronca monumental cuando entró en el estadio". "Dentro llevaba 15 escoltas", contó el director del programa.

A la entrada, Federico fue abordado por un reportero de El Chiringuito que le preguntó si tenía intención de decirle algo al Ministro. "No puedo detenerlo, es lo único que lamento. Estaba con la otra mejor amiga de ETA, la que viene de Navarra a cambio de dársela a Bildu", dijo en referencia a María Chivite, acompañante de Marlaska.

Política aparte, en el palco del Bernabéu también se encontraba Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias. "Estaba perfectamente, recuperadísima. Me dijo ‘lo que no me van a quitar es lo que he vivido con Fernando, los buenos momentos’".