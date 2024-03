El estreno de Supervivientes 2024 este jueves en Telecinco no solo supone el regreso a la televisión de uno de los realities más seguidos de nuestro país sino también la vuelta de Jorge Javier Vázquez a la parrilla de Mediaset. El de Badalona salió de forma abrupta de la cadena tras el anuncio del fin de Sálvame, alegando problemas de salud, para regresar unos meses después con un nuevo programa llamado Cuentos Chinos que pretendía plantar cara a El Hormiguero. Fue tan desastroso en términos de audiencia que apenas dos semanas después el programa era retirado de forma fulminante.

Ahora Jorge Javier Vázquez vuelve al prime time de Telecinco con esta nueva edición del programa de supervivencia en la que también participa un antiguo compañero de cadena: Pedro García Aguado, que llega a Honduras como parte del casting de concursantes y con el que tuvo un fuerte encontronazo en el pasado.

El campeón de waterpolo plantó cara al comunicador en el año 2019 cuando en una de las galas del mismo reality, Jorge Javier reprochó a una de las participantes, Dakota Tárrega, que saltó a la fama por su participación en Hermano Mayor, su mal comportamiento: "Con los pollos que les montabas a tus padres en Hermano mayor y ahora quieres hablar con ellos", le dijo en una conexión en directo cuando Dakota pidió a la organización tener noticias de sus padres.

Este recordatorio no gustó nada a Pedro García Aguado, que coincidió con Dakota en aquel programa, calificando de "miserable" la actuación del presentador: "Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier a Dakota. Yo estoy con ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todosconDakota", escribió en sus redes sociales, asegurando que la concursante merece una segunda oportunidad y no es justo que se le ataque recordando su paso por el programa de adolescentes problemáticos.

Tal fue el revuelo que causaron las palabras del exdeportista profesional que Jorge Javier se vio obligado a disculparse con la concursante: "Quiero que sepas que para mí tu paso por Hermano mayor no tiene nada de vergonzoso, ni criticable, sino de crecimiento personal. Por lo que te pido disculpas. Porque si hago una broma es para que todos riamos, no para que alguien sufra. Quiero que estés tranquila porque para mí los concursantes son sagrados, para mí mi relación contigo no ha cambiado en absoluto y ojalá sigamos teniendo una relación de complicidad y no te desequilibre en nada el concurso".

No obstante y como es habitual en el presentador, estas disculpas fueron acompañadas de un reproche en forma de blog contra Pedro García Aguado al que acusó de azuzar a las hordas de Twitter para que fuesen en su contra: "Cuando yo tuve el lío con Dakota en Supervivientes 2019 escribió un tuit (…) Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer (…) Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado? ¿No entiende que para proteger a Dakota me dio una innecesaria hostia pública a mí? ¿Qué en vez de apaciguar los ánimos alentó la guerra tirando del hashtag #todosconDakota? ¿Qué desvistió a un santo para vestir a otro? ¿No éramos compañeros?".

Un encuentro en ‘directo’

Este jueves se produjo en directo el esperado encuentro entre Jorge Javier Vázquez, en plató, y Pedro García Aguado desde Honduras. El primero en devolver a la actualidad su conflicto fue el presentador, que advirtió al concursante de que en el algún momento de la temporada tendrán que "limar asperezas": "Qué ganas tenía de hablar contigo, Pedro. Tú sabes que en estos momentos puedo ser tu peor pesadilla. Tenemos que decir que entre Pedro y yo hay un conflicto por resolver. Me encanta que haya aceptado la propuesta del programa. Pedro, voy a ser tu hermano mayor. Las vas a pasar canutas. Tendremos que hablarlo algún día de estos, que me gustan las cosas a la cara".

Pedro García Aguado recogía el guante del presentador y tirando de humor instó al presentador a solucionar sus problemas: "Y tú feliz de que las pase canutas. Estoy muy emocionado con esta experiencias y espero que nos conozcamos mucho mejor", dijo antes de lanzarse del helicóptero para dar comienzo a su aventura que promete dar mucho que hablar en las próximas semanas.