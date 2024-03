Contradicciones y lágrimas: así fue la declaración de Antonio Tejado ante el juez

Con la cabeza alta y mirando desafiante a los medios de comunicación. Así llegó este viernes Antonio Tejado a los Juzgados de Sevilla para prestar declaración ante el juez tras un mes en prisión acusado de ser el autor intelectual del robo que sufrió su tía María del Monte en la casa que comparte con su mujer Inmaculada Casal el pasado mes de agosto.

Se trata de una declaración voluntaria que busca conseguir la libertad provisional y en la que respondió a la preguntas de la defensa y del juez pero no a las que planteaba el abogado de su tía. Durante casi dos horas, el sevillano habló sobre su vínculo con el resto de los detenidos así como de lo que ocurrió tras el atraco, como el perro que regaló a María del Monte y a su pareja.

El programa De viernes de Telecinco ha tenido acceso en exclusiva a la declaración íntegra de Tejado ante el juez y su versión de los hechos está plagada de contradicciones y negativas: "No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente", dijo, asegurando que no pertenece a ninguna banda organizada ni fue el autor intelectual del atraco, pues niega haber hablado de la casa de su tía con los otros detenidos: "Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener",

En el relato de Tejado se pueden encontrar varias contradicciones entre ellas la llamada que hizo el día antes del robo a ‘El Ruso’, señalado como el líder de la banda. Aunque Tejado sostiene que era para planificar un entrenamiento, lo cierto es que en los días siguientes el sobrino de María del Monte se fue de vacaciones, algo que hizo preguntarse a la Fiscalía si planifica sus entrenamientos con hasta un mes de antelación y señalaron que es significativo que se marchase de Sevilla en esos momentos tan complicados para su tía si tanto afirma quererla y apoyarla.

El detenido insistió en que su única vinculación con ‘El Ruso’ es deportiva: "Yo le llamo porque quiero entrenar y quería que él me entrenara", confesó al mismo tiempo que dejó claro que no conoce al resto de los detenidos, "no sé ni quiénes son, no he escuchado ni sus nombres". "Se me está acusando de un montón de cosas y están diciendo de todo de mí", afirmó, asegurando que él lleva una vida familiar y tranquila, algo que se contradice con lo declarado por ‘El Ruso’ quien dijo que Tejado "se pasaba el día de fiesta".

Sobre el motivo que le llevó a regalar un perro a su tía apenas una semana después del atraco, aseguró que fue su tía la que le pidió que le consiguiera uno: "Mí mi tía me pide un perro y yo me tiro una semana queriéndole entregar el perro todos los días porque al ser cachorro llora, ladra y mea, y es un capricho de mi tía y no tengo por qué estar cuidando al perro (...) Yo le dije que le llevaba el perro y me cambiaron de día de entrega por motivos laborales. Luego Inmaculada no se lo quería quedar y no se lo quería quedar nadie", dijo, justificando así sus insistentes llamadas y mensajes.

Por otra parte, María del Monte e Inmaculada aseguraron que Antonio Tejado les preguntó por las cámaras de seguridad y las alarmas, las cuales supuestamente no funcionaban. Pero Tejado declaró que les preguntó después del robo, no antes.