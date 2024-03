El mensaje oculto que esconde el vídeo de Kate Middleton

Este viernes conocimos al fin el motivo que ha llevado a Kate Middleton a estar desaparecida del mapa durante las últimas semanas: padece un cáncer. Después de semanas de sequía informativa y movimientos cuánto menos desafortunados por parte de la casa real británica, la realidad se desveló este viernes en un vídeo distribuido por los príncipes de Gales en el que la propia Kate habla sobre su enfermedad.

Un mensaje en el que la princesa de Gales, sentada en un banco de madera, agradece "todos los mensajes de apoyo y vuestra comprensión mientras me recuperaba de la cirugía". Justifica este tiempo de silencio explicando que "han sido unos meses muy duros para toda la familia" pero se muestra tranquila y dice que tiene "un equipo médico increíble que ha cuidado de mi". Cuenta que, aunque su operación en el abdomen fue exitosa, el cáncer fue detectado en pruebas posteriores por lo que le han recomendado que se someta a "quimioterapia preventiva" y ya está "en la fase temprana de dicho tratamiento".

El mensaje concluye con Kate hablando sobre el "shock" que ha supuesto esta noticia y pide comprensión por la forma en la que han gestionado este asunto: "Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ha requerido tiempo", especialmente para explicárselo a sus hijos "de una forma adecuada para ellos". No obstante se siente "bien" y cada día "más fuerte".

El significado de su anillo

Como ha sido la tónica habitual en todo lo relaciona con Kate durante las últimas semanas, este vídeo se ha analizado concienzudamente y uno de los detalles que más ha llamado la atención es la joya que luce para este momento tan complicado. Una pieza que adquiere una gran relevancia después de las informaciones sobre la presunta crisis en su matrimonio de la que se atrevían a hablar algunos medios de comunicación ingleses.

Se trata del anillo de compromiso que el príncipe Guillermo entregó a su entonces novia y que perteneció a su madre, Lady di. De hecho esta fue la joya que el príncipe Carlos otorgó décadas antes a Diana de Gales para pedirle matrimonio. Entonces, Middleton no quiso modificarlo en exceso, pues su valor sentimental era demasiado alto. Por ello, Kate decidió añadir pequeñas cuentas de platino en la parte interior del anillo para conseguir el ajuste perfecto y no ajustar la banda, que suele ser la opción más habitual pero que modifica irremediablemente la pieza original.

La elección de este anillo para la grabación del vídeo no solo es un detalle hacia su marido, sino también un bonito recuerdo a la madre de este. Para el heredero al trono inglés esta pieza significa lealtad, sinceridad, fidelidad pero sobre todo ‘familia’. Así, la princesa de Gales grita al mundo que su relación con el príncipe Guillermo no solo no está en peligro sino que este se ha convertido en su principal apoyo en este difícil momento.

¿El anillo maldito?

A pesar de la importancia que tiene esta joya para la familia real británica, especialmente para el príncipe Guillermo por el profundo amor a su madre, lo cierto es que esta pieza siempre ha arrastrado una fama negativa entre el pueblo inglés. De hecho hay quién asegura que está "maldito". Y todo porque esta pieza ha vivido algunos de los acontecimientos más dramáticos de la historia de Buckingham.

El primero tiene que ver con el matrimonio de la reina Victoria con Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha, que duró poco, pues el consorte falleció a los 42 años de una fiebre tifoidea. Después el anillo llegó a manos de Diana de Gales como símbolo de su compromiso con Carlos III. Un matrimonio que estuvo marcado por las infidelidades, mentiras, un divorcio muy complicado y mediático y finalmente, la muerte de la princesa.

Con el fallecimiento de Lady Di, su hijo el príncipe Harry guardó el anillo de su madre hasta que finalmente se lo entregó a su hermano Guillermo cuando se comprometió con Kate Middleton.