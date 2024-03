Las apasionadas imágenes que confirman la relación de Nagore Robles y Carla Flila

La relación de Nagore Robles y Carla Flila era un secreto a voces que finalmente se ha confirmado. La revista Semana publica este miércoles unas fotografías de la colaboradora de televisión y la joven tiktoker dedicándose muestras de amor durante un encuentro en un parque de Madrid.

Aunque no se esconden y han realizado juntas varias escapadas, todavía no se han atrevido a confirmar que entre ellas hay algo más que una amistad, unas dudas que la revista despeja con dichas imágenes. "A pesar de que el tiempo no acompaña durante los últimos días, salieron a pasear al perro de Nagore, un Jack Russell que se llama Nash, y aprovecharon para dejarse llevar", publica Semana junto a las instantáneas de la pareja "comiéndose a besos".

"Durante su paseo, se pararon a descansar y aprovecharon para dedicarse mimos y gestos de cariño, que este medio ha podido captar", añaden. Ambas están en actitud relajada y vestidas en chándal, muy contentas de estar juntas.

Besos apasionados en un parque de Madrid: las fotos que confirman la relación entre Nagore Robles y la tiktoker Carla Flila https://t.co/JpD6x2I3BQ — Revista SEMANA (@semana_revista) March 27, 2024

Hace dos semanas Nagore llegó a los Premios Ídolo acompañada de Carla Flila, quien se rumoreaba es su nueva pareja desde que pasaron unas vacaciones en Londres el pasado mes de febrero. La colaboradora de televisión y la tiktoker evitaron, sin embargo, posar juntas en la alfombra roja y mucho menos confirmar una relación. "Desde el 2009, que entré en Gran Hermano, se han dicho tantas cosas que como tenga que entrar al trapo de todas... He decidido que de mi vida personal, lo justo", declaró Nagore.

Ambas viven su vida ajenas a los comentarios y disfrutan al máximo del tiempo juntas. Su última escapada fue a los Alpes franceses para esquiar y pasarlo bien en el festival Tomorrowland Winter, una de las grandes fiestas de electrónicas que cierran el invierno. Nagore publicó varias fotos divertidas con Carla. "Cuando te proponen ser la +1, solo tienes que fluir y dejarte mimar. Gracias Carla por traerme", publicó la colaboradora.