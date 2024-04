La crónica rosa elige las mejor vestidas de la boda de Almeida y Teresa Urquijo

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebrada este fin de semana en Madrid ha sido uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y las redes sociales. Una larga lista de rostros conocidos desfilaron en la puerta de la Parroquia de San Francisco de Borja para deleite de curiosos y fotógrafos, que regalaron las imágenes más comentadas de la jornada: los estilismos de las invitadas.

En la crónica rosa de este lunes, Federico Jiménez Losantos e Isabel González, junto a Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno escogieron sus favoritas. Para el director de Es la mañana, "la más atractiva de la boda era la madre de la novia", dijo sobre Beatriz Moreno de Borbón. "Y no entro en lo que llevaba. ¡Qué mujer, es un mujerón! Iba muy bien porque tiene un tipazo español, ajustada sin exagerar", añadió.

Beatriz Moreno, madre de la novia

Carlos Pérez Gimeno reconoció que le llamó mucho la atención Carla Pereyra, mujer de Diego Simeone, coronada por muchos como la mejor vestida gracias al diseño azul de The IQ Collection. "Si eres Carla Pereyra no tienes que hacer ningún esfuerzo, eres guapa por castigo. Como eres modelo de profesión, te cae todo bien", opinó Jiménez Losantos sobre la esposa del entrenador del Atlético de Madrid, que acudió sola a la ceremonia religiosa para luego reunirse en el convite con su marido.

Carla Pereyra

Mientras que Isabel González destacó el estilismo de la infanta Cristina -vestida por cierto de Escada y no de Lorenzo Caprile como se ha dicho-, Federico destacó el buen gusto de Mar Utrera, mujer de Alberto Ruiz Gallardón: "Llevaba el abrigo de invierno más bonito que he visto en tiempos. Mira que es difícil porque la fecha... No es primavera, no es verano pero llevaba el clásico guardapolvos. Iba perfecta".

Mar Utrera y Alberto Ruiz Gallardón

A pesar de que todos tienden a fijarse en las mujeres jóvenes, Beatriz Cortázar apuntó de que "hay otra realidad: las mujeres de 60 o incluso las de 80", ya que para ella la más elegante fue la hermana de la abuela, Inés de Borbón-Dos Sicilias. "Una señora que va con un abrigo como tapizado, con unas bufandas de colores, tocado... A esa edad te lo puedes permitir".

Entre las más elegantes también estaba Isabel Díaz Ayuso vestida de Victoria Colección con un diseño en color buganvilla y tacones de Isabel Abdo. "Entre las cinco mejores. Me encantó cómo llegó, cómo lo defendió y esa redecilla", dijo Cortázar, aunque a Jiménez Losantos no le convenció el hombro descubierto.

Isabel Díaz Ayuso

Otras invitadas a destacar fueron Ana Belén Blasco, mujer de Jorge Azcón, presidente de Aragón, muy elegante vestida de rojo, o Eva Cárdenas, mujer de Alberto Núñez Feijóo. "Aunque no me gustó la manía de la falda lencera. Es la tiranía de la moda pero ella es impresionante", opinó Jiménez Losantos coincidiendo con Beatriz Cortázar, que añadió que Eva "no quiso llamar la atención". "Esta señora tiene un estilo bárbaro. La chaqueta es una joya aunque la mezcla no. Ella podría haber ido mucho mejor", apuntó destacando su discreción en el evento.

Ana Belén Blasco y Jorge Azcón

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas

Algunas sorpresas: Cuca Gamarra "enseñando brazo" y "tonificada", llevada un vestido "sorprendentemente bonito" además de que iba "muy bien peinada".