María Zurita explica el motivo de su sorprendente cambio físico

Demostrando la especial relación y el cariño que siente por sus primos a pesar de que en los últimos tiempos apenas hayan coincidido, el rey Felipe VI aprovechaba el reencuentro con gran parte de su familia en el funeral de Fernando Gómez-Acebo este lunes en Madrid para organizar una 'quedada' informal en la que ponerse al día mientras disfrutaban de un almuerzo en el exclusivo club Puerta de Hierro de la capital.

Una cita a la que además de los hijos de la infanta Pilar -Simoneta, Juan, Bruno y Beltrán Gómez-Acebo- asistieron la infanta Margarita y María Zurita, en el punto de mira por el cambio aspecto físico con el que sorprendió en la misa en memoria de su primo 'Coco', como llamaban cariñosamente al hijo menor de la duquesa de Badajoz, que falleció el pasado 1 de marzo a los 49 años.

Tras varias horas con don Felipe y el resto de su familia, la hermana del rey Juan Carlos regresaba a su domicilio en el centro de la capital esquivando las preguntas de la prensa sobre esta nueva cumbre de los Borbón. Muy seria, doña Margarita no reveló ningún detalle de la comida ni pronunciarse sobre la unión que está transmitiendo la monarquía en los últimos tiempos.

La nueva cara de María Zurita

Mucho más habladora se mostró María Zurita, que con la amabilidad que la caracteriza no dudó en confesar que se ha sometido a una rinoplastia y explicar el motivo que la empujó a pasar por quirófano: "Es un cambio estético pero sobre todo por salud porque no respiraba bien. Tenía el tabique torcido, por dentro han hecho mucho y por fuera digo 'ya me la dejo recta'", relató, aclarando que la intervención tuvo lugar "hace tres semanas".

Y aunque ahora se encuentra "bien", confesó que ha sido un proceso "muy duro porque respirar es incomodísimo, aunque dolor no he tenido. Me lo ha hecho un médico buenísimo, pero ha sido muy molesto. Lo llego a saber y no sé si me lo hago", aseguró, añadiendo que pese a las molestias está muy contenta con el resultado: "Bueno, comparada a cómo estaba vamos... Pero sobre todo ha sido por salud".

Más discreta se mostró cuando le preguntaron por la comida familiar organizada por su primo don Felipe apenas unas horas antes. Asegurando que "siempre hemos estados unidos" y que la 'quedada' ha ido "muy bien", María no se pronunció sobre la normalización de las visitas del rey Juan Carlos a España, que cada vez son más habituales. "Yo hablo de mí solo".