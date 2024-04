Maratones sexuales e infidelidades: la entrevista más personal de Bertín Osborne

Bertín Osborne vive alejado del foco mediático desde que nació el hijo de su expareja, Gabriela Guillén, del que todavía no sabe si es padre, y en medio de su recuperación por las secuelas que le dejó el covid-19. Por eso ha sorprendido su última entrevista concedida a Clínicas The Test, una clínica especializada en la salud sexual masculina con la que ha hablado sin tapujos sobre el aspecto más íntimo de su vida.

Empezando por su primera experiencia sexual, Bertín reconoce que su casa era muy tradicional. "Estudié en el colegio San José de Campillos, en Málaga, de los Jesuitas de Chamartín, con lo cual ahí teníamos misa prácticamente todos los días, y yo era monaguillo", explicó, por lo que según él sus primera vez llegó "tarde". "Yo en esto de las relaciones sexuales debuté tarde, tal y como está visto hoy en día, pero luego ya recuperé terreno", bromeó haciendo alarde de su imagen de mujeriego.

A finales de 2024 cumplirá 70 años, una edad que no le impide seguir haciendo "lo mismo que cuando tenía 30 años". "Yo ahora juego al pádel cuatro veces por semana, todos los días hago gimnasio, y si tengo que hacerme un maratón sexual también me lo hago. No tengo ningún problema. Esto es como el entrenamiento, cuánto más entrenes mejor lo haces", explicó. Sin embargo, una vida sexual tan plena también le ha dado algún que otro problema: "Una vez tuve un gatillazo, hace 12 o 13 años, con una de las mujeres que más me ha gustado en mi vida. Me pasó el primer día. Yo creo que tenía tal presión que me pasó eso, ya el segundo día todo salió bien", contó.

Bertín ha vuelto a desatar la polémica repitiendo que no sabe si algún día estado enamorado, unas palabras que en su día dolieron mucho a su exmujer Fabiola Martínez: "Enamorarme es imposible. Yo es que no me enamoro. No sé si he estado enamorado alguna vez, creo que sí, pero no estoy seguro, porque no sé lo que es estar enamorado. Yo nunca he sentido lo mismo por dos mujeres".

La puntilla llegó cuando reconoció haber sido infiel: "Somos infieles todos, porque los hombres son infieles con mujeres, no con cabras. Las mujeres son más inteligentes que los hombres, entonces a ellas se les nota menos".

Consciente de que muchos critican su imagen en España, el presentador de Mi casa es la tuya defiende su masculinidad: "Parece que tenemos que pedir disculpas por ser blancos, heterosexuales y ser de derechas. No estamos de moda. Ahora habrá que ser lo contrario para estar de moda. Yo sigo haciendo lo que he hecho siempre".