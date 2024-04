La cancelación del concierto en Tenerife de Isabel Pantoja ha causado todo tipo de reacciones. La más común, preocupación creciente por la salud de la tonadillera, que no se manifiesta sobre el posible diagnóstico de los médicos y mucho menos su rumoreado ingreso hospitalaria.

Las alarmas, en todo caso, han saltado, y en el programa Fiesta han especulado sobre la posible afección. Según Jorge Moreno en Fiesta, lo que sufre Isabel Pantoja es tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que puedo forzar coágulos en las venas y habitualmente afecta a las piernas.

Una razón de peso para que Pantoja no pueda soportar estar horas de pie en el escenario y que, de hecho, en otras ocasiones se haya tenido que sentar. "No está pasando por su mejor momento de salud y sabemos que el concierto de Tenerife no sería el único que se suspendería", dijo el colaborador.

Ahora la principal incógnita es si cancelará también su siguiente concierto, previsto para el 25 de mayo en Zaragoza. ""La situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado", dijo Moreno en el programa de Emma García.

Amor Romeira, amiga personal de Pantoja, dijo en el mismo programa que la cantante no contesta a las preguntas, algo que alimenta los rumores y hace crecer la alarma. No manifestarse es, en todo caso, su tónica habitual. Yo creo que todo el mundo tiene que parar y pensar más en ella. No puedo tirarme a la piscina, deseo que se recupere al cien por cien y lo dé todo en sus próximos conciertos", manifestó.

"Me dicen que van a intentar por todos los medios que no se cancele Zaragoza, todo dependerá de cómo se encuentre ella. Quieren confiar en que se va a recuperar", dijo, anunciando que efectivamente Pantoja sí tendrá que someterse a alguna clase de intervención quirúrgica.