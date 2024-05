Kiko Matamoros se prepara para incendiar Telecinco: "No me voy a callar nada"

Los antiguos responsables de Sálvame han puesto en marcha CanalQuickie, un nuevo canal de streaming en directo dedicado exclusivamente a la actualidad de corazón y televisión que contará con los pesos pesados del programa de Telecinco. El espacio arranca este mes de mayo y entre sus colaboradores se encuentra Kiko Matamoros, que ha mantenido un perfil bajo este último año y no ha vuelto a trabajar en televisión (docureality de Netflix aparte) tras la cancelación del buque insignia de la cadena.

Su silencio está a punto de terminar, tal y como él mismo ha anunciado a través de Twitter, y promete contar la realidad de su despido y las polémicas que rodean a su hija Laura Matamoros, actual concursante de Supervivientes. "A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. No me voy a callar nada", adelanta. "Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de Telecinco. Avisados estáis todos", apunta.

A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de ls platós de @Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de @telecincoes . Avisados estáis todos. 😎😎 https://t.co/hTkEf3nn2Y — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 7, 2024

Algunos de sus seguidores celebran que vuelva aunque hay quien le advierte que no está bien "morder la mano que te dio de comer". Sin embargo, el tiene una versión distinta de lo que vivió en primera persona: "Habría que saber quién se ha nutrido mejor a costa de quién. ¿Tú quién crees?", pregunta en su perfil. A pesar de todo, el ‘año sabático’ no ha estado mal para Matamoros, ya que ha vivido una larga luna de miel con Marta López Álamo, con la que se casó en junio de 2023.

Este nuevo canal trae de vuelta el célebre espacio cancelado de Telecinco, aunque sin su presentador Jorge Javier Vázquez. Ni que fuéramos Sálvame -su nuevo nombre- volverá presentado, eso sí, por un rostro conocido del programa: María Patiño. También regresan Belén Esteban, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés.