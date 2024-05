Bárbara Lobato ha utilizado su perfil de Instagram para anunciar su ruptura con Coco Robatto, diputado de VOX, tras dos años de relación. La influencer ha roto su silencio después de escuchar versiones sobre su noviazgo que, según ella, no cuadran con la versión real de lo sucedido. "No pensaba contar nada y menos aquí. Para que se dejen de decir cosas que no son y porque hay una mujer a la que le están haciendo lo mismo a mí y a la que espero ayudar subiendo esto, voy a contarlo", comienza explicando en su perfil y compartiendo fotos nunca vistas hasta ahora.

"Tras dos años de relación y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para ‘para protegerme’", asegura la hasta ahora desconocida novia del político. "Tiene a la vez una relación estable con una chica desde hace meses. Ella no sabe de mi existencia al igual que yo no sabía de la de ella", asegura.

Bárbara, que tiene dos hijas de una relación anterior y que Coco Robatto también conoce, confiesa que "no tengo ni tiempo, ni ganas de odiar a nadie". "Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer. Por empatía, de mujer a mujer", continúa. Para terminar, agradece los mensajes de ánimo recibidos. "Estoy centrada en lo que de verdad importa. A recuperar el tiempo perdido", sentencia.

La situación sentimental del político madrileño era completamente desconocida. Robatto tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la diseñadora sevillana Rocío Osorno. La pareja se divorció en 2020, un año después de su boda, aunque su relación sigue siendo buena por el bien de los pequeños. De hecho es habitual que la influencer comparta fotos de su exmarido pasando tiempo en su casa de Sevilla.

Sin embargo, Rocío ha querido aclarar que ella no es la otra en discordia. "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar", publicó en Instagram este mismo jueves, y añadió: "A lo de salir me refiero a poner fin a nuestro matrimonio, es que estoy viendo por ahí fechas erróneas que siembran la duda. Ya sabéis que mantenemos una buena relación por el bien de nuestros hijos, pero hasta ahí. Yo no me meto en nada de su vida privada al igual que él no se mete en la mía. Doy por zanjado este tema que no tiene nada que ver conmigo".