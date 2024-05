20 años de la boda de Felipe y Letizia: curiosidades, anécdotas y cambios

9 / 15

Carolina de Mónaco no fue la única royal en aparecer sola. Carlos de Inglaterra, también acudió sin Camilla, con quién se casaría un año después. Como es habitual, vistió el chaqué gris (al igual que el primo del rey Bruno Gómez-Acebo, aunque a este no le sentaba tan bien como a Carlos). Una de las anécdotas del banquete fue que el propio Carlos tuvo que irse antes de que finalizara el banquete, ya que si no, perdía su vuelo de regreso a Londres.