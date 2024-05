Taylor Swift ha ganado mil millones de euros y hace doblete en Madrid

Canta en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de su gira mundial "The Eras Tour", los días 29 y 30 de mayo, con todo el aforo acabado desde que se pusieron, meses atrás, las localidades a la venta, la cantante norteamericana Taylor Swift. Es la voz femenina mejor pagada en la actualidad. La reventa hará su agosto en este mes florido. Con precios más o menos de este corte: dos entradas de pista por ocho mil euros, y tal vez nos quedemos cortos. Y las más baratas, a mil quinientos, por lo menos.

Taylor Swift posee un patrimonio en dólares, según estimaciones de la prestigiosa revista "Forbes", equivalente a mil millones de euros. Su vida musical, que comenzó hace veinte años, es la de una estrella del pop y otros géneros en boga, que arrasa en todo el mundo. Su biografía personal viene a ser la de una coleccionista de amantes, que no ha encontrado todavía "al hombre de su vida" que equilibre sentimentalmente su inestable corazón.

Nacida hace treinta y cuatro años en Reading, estado norteamericano de Pensilvania, se trasladó a Nashville, en el de Tennessee, cuando contaba sólo catorce, decidida a triunfar en esa capital de donde han surgido tantos ídolos musicales, a través del género country, donde destacó tempranamente, para en temporadas sucesivas interpretar una variada clase de géneros, demostrando su dominante voz y su eclecticismo, de manera que puede gustar a sus múltiples seguidores de todo el mundo con ritmos de moda. Así, conquista a sus seguidores a través canciones escritas por ella misma, con latidos de pop, rock, folk, electropop y siempre country en su repertorio. Ella misma puede acompañarse, según lo estime oportuno, con el piano, el banjo, guitarra, ukelele… Virtuosa instrumentista, aunque sea con su garganta donde surja la magia de sus composiciones.

Suele narrar en ellas experiencias personales. Quienes la conocen bien y están al corriente de sus vivencias, pueden descubrir a quien dedica sus mejores recuerdos o sus invectivas, que es lo que ha vuelto a trascender en su último doble álbum, "The Tortured Poets Department", donde ha reunido treinta y un temas, en los que aborda sensaciones tan encontradas como el amor, siempre, y el odio, sin descartar alusiones humorísticas. Se las han inspirado gentes de su entorno, sus numerosos novios, pero asimismo algún personaje que detesta, no alude directamente a su nombre para evitar querellas, aunque los que "están en la pomada" de sus debilidades personales y sus desencuentros, ya intuyen que se trata de la muy controvertida Kim Kardashian. ¿Tiene ésta algo que ver con los muchos millones que atesora? Porque en esas listas de los que mayores fortunas tienen en los Estados Unidos, tanto esta celebridad como la propia Taylor Swift como decíamos, están encabezadas por ambas, a las que se suman otros nombres como el deportista Michael Jordan, la presentadora de televisión Oprah y la también cantante Rihanna. Kim dijo algo que molestó a Taylor y no la ha perdonado desde entonces.

Taylor Swift, algo mitómana, lleva por primer apellido Alison mas decidió apellidarse artísticamente como su ídolo rockero James Taylor. Y ella misma ya tiene imitadores de uno y otro género por doquier. "De ellos serán nuestros defectos", decía antaño nuestro premio Nobel Jacinto Benavente. Ella, desde luego, sostiene una personalidad única. Y un talento que ya expresaba a los catorce años, cuando compuso sus primeras canciones, de las que hasta la fecha ha vendido la friolera de cincuenta millones de copias. Es la diva por excelencia del pop ahora mismo en el mundo. "Novia de los Estados Unidos", la definió una publicación norteamericana. Un símbolo sexual que transmite alegría y "glamour" en sus actuaciones. Y "Billboard", la biblia musical por excelencia de la prensa norteamericana, donde la situaban por encima de Elvis Presley, entre los intérpretes que superaron más semanas en el número 1 de sus listas de éxitos, destacó que Taylor era "La mujer de la época".

Aprovechando esa inmensa notoriedad, una empresa que fabrica camisetas tuvo la feliz idea de lanzar la novedad de un modelo que llevaba esta inscripción: "Slut-shaming", junto a las iniciales de su nombre T.S alusivas a la cantidad de amores que han llenado su vida sentimental con la leyenda "Tengo más novias que Taylor Swift". Cualquier varón que la lleve no debe generar, por lo tanto, señales de engañar a ningún ligue.

Y es que la diva ha tenido una larga suma de amantes, que hemos cifrado a partir de 2008, su mayoría de edad, con dieciocho años. Nombres de actores, cantantes y músicos que no nos dicen nada en España, más o menos conocidos en Estados Unidos, aunque mucho menos que ella. Un político llegó a su corazón, el nieto del asesinado Robert Kennedy, Conor. Pero una relación de breve recorrido, como la mayoría de todas sus parejas. La única que más tiempo duró fue la mantenida con el actor y modelo Joe Alwyn, desde 2016 hasta 2023. En el verano de ese último año es cuando inició otra con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, del Kansas City Chiefs. A casi todos ellos les ha dedicado en sus canciones algunos mensajes, como el dirigido al antes mentado Alwyn: "Juraste que me amabas… Morí en el altar esperando la prueba". Y así, más o menos lo mismo con sus compañeros de cama, la mayoría circunstanciales. Eso sí: procura siempre en sus letras llenarlas de contenidos románticos, acritud aparte.

No es extraño que dado su inmenso patrimonio posea varias residencias en distintos estados de Estados Unidos, aunque donde regularmente vive es en Nashville. Regaló una propiedad a sus padres, también cerca. Viaja en jet privado. Y aporta dinero a varias instituciones que velan por la educación infantil. También es ferviente defensora de los postulados feministas y de los pertenecientes al movimiento LGBT.

Al margen de su intensa actividad musical, intervino aunque en breves episodios en dos películas de éxito: Cats (20l9) y Amsterdam (2022). Icono en el mundo de la moda, cuida al máximo sus presentaciones con llamativas vestimentas. Una estrella fuera de serie. Quienes tengan entradas para verla y escucharla en el estadio del Real Madrid, pueden considerarse afortunados.

La expectación despertada en esta ocasión nada tiene que ver con la última vez que Taylor visitó España, en 2013. Lo hizo tras una breve estancia en Londres, para encontrarse con quien era entonces su prometido, Harry Stiles. Había grabado su cuarto disco y para promocionarlo pasó por el programa El Hormiguero. No suscitó demasiado entusiasmo, aunque desde luego más atención que la primera de sus visitas a nuestro país dos años atrás. Entonces la anunciaron en el Palacio de los Deportes, de Madrid, evento al que apenas acudieron unos pocos miles de espectadores.

Han transcurrido trece años de aquello. Ahora, Taylor Swift ya es una estrella inalcanzable del pop mundial, cobra una pasta gansa y verla y escucharla supone rascarse los bolsillos de sus "fans" y a lo mejor renuncia de éstos a parte de sus próximas vacaciones veraniegas.