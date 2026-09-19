Berto Romero: el cómico de raíces murcianas que superó su timidez

La biografía del cómico catalán Berto Romero lo sitúa en la actualidad entre los más conocidos actores de televisión, donde despliega un humor nada complicado, con el que mantiene una conexión directa, a veces con monólogos propios y otras en colaboración con Buenafuente, con quien empezó a destacar ante las cámaras de la pequeña pantalla.

Alberto Romero Tomás nació en la localidad catalana de Manresa, viviendo su infancia en Cardona, donde su padre trabajaba en la explotación minera de la montaña de ese pueblo. Tres de sus abuelos procedían de Murcia, emigrantes en Cataluña, de La Unión y Torre Pacheco.

Integrante en su primera juventud de un grupo de teatro local, individualmente fue desarrollando sus sketches humorísticos a través de las ondas radiofónicas hasta más adelante debutar en espacios televisivos de la mano de Buenafuente, con quien terminó formando pareja artística. Ha tenido espacios propios en la pequeña pantalla. En 2025 destacó en el titulado Futuro Imperfecto.

En el cine ha intervenido en una quincena de películas, de las que sobresale Ocho apellidos catalanes, donde tuvo un destacado papel. Fue galardonado con el Goya al mejor actor revelación y el Gaudí como secundario.

Al inicio de su carrera utilizaba unas gafas sin cristales. No tenía ningún problema visual, pero con ellas puestas lo ayudaban a superar su innata timidez. Ahora ha de llevar unas gafas graduadas cuando lee.

Además de sus incursiones en la televisión y la radio, en la actualidad actúa en el espectáculo Lo Nunca Visto, que lleva representando en teatros de toda España, lleno de música, magia, efectos especiales y la comicidad de sus libretos. Berto Romero da la sensación de ser como nuestro vecino de piso, o un tipo de la calle que observa la vida a su alrededor y nos la cuenta a su modo y manera.

A su actividad en televisión y los escenarios añade otra, la literaria: es autor de varios libros, todos ellos tamizados por su personal sentido humorístico.

Su pareja es Marta Bercebal con quien tiene tres hijos, dos de ellos mellizos. Procura preservar su vida personal de su actividad artística.