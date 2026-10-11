Omar Montes recupera a su perro tras unas horas de angustia e incertidumbre

El cantante madrileño Omar Montes vivió este fin de semana momentos de intensa preocupación tras la inesperada pérdida de su mascota. Durante horas, el artista permaneció sumido en la incertidumbre al no tener indicios sobre el paradero de su perro, lo que desató una inmediata movilización en su entorno para intentar dar con él cuanto antes por las inmediaciones de su barrio.

Acompañado por un grupo de allegados que quisieron arroparle en tan amargo trance, el intérprete recorrió las calles cercanas a su domicilio con semblante serio, pensativo y en completo silencio. La ausencia de pistas sobre el animal provocó que la inquietud se intensificara con el paso de las horas, prolongando una búsqueda que parecía no arrojar resultados positivos y que mantuvo al músico al borde de la desesperación.

El punto de inflexión se produjo de manera fortuita gracias a la colaboración ciudadana. Dos vecinos en bicicleta acudieron a la residencia de Montes con la intención de comunicarle que tenían localizado al can. Aunque en ese momento el inmueble permanecía desocupado debido al rastreo exterior, los reporteros apostados en las proximidades grabaron la escena y fueron quienes posteriormente informaron al vocalista de lo que acababa de suceder a las puertas de su casa.

Al enterarse de lo ocurrido a través de los profesionales de la información, Montes reaccionó con apremio y preguntó con avidez si aquellos ciudadanos habían facilitado algún número telefónico para contactarles. Visiblemente superado por la emoción, solicitó comprobar las grabaciones realizadas por los periodistas en sus teléfonos móviles para identificar a los informantes: "Enséñamelo, porque estoy ya que me voy a desmayar", llegó a manifestar el artista ante las cámaras.

Las pistas aportadas por las imágenes resultaron fundamentales para resolver la situación. Bien entrada la madrugada, la historia concluyó con un desenlace favorable cuando el intérprete pudo por fin reencontrarse con su animal de compañía. Montes no dudó en publicar un vídeo en sus perfiles públicos junto a su mascota, dando por concluido un episodio angustioso que había marcado la noche.