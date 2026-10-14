Muñoz Escassi tiene una nueva ilusión: Sonia, recién divorciada y de edad indeterminada

Diez Minutos publica en un recuadro de portada las imágenes que confirman que Álvaro Muñoz Escassi tiene una nueva ilusión. Aunque acudió con esta mujer misteriosa de la mano a la presentación de la nueva faceta pictórica de Marta Sánchez, no es hasta ver estas fotos cuando confirmamos que hay algo más que una amistad. Llevaba una temporada muy callado, quizá por exceso de información: lo supimos todo de su ruptura con María José Suárez, nos leímos las denuncias que cruzó con Valerie Cuéllar y seguimos casi al día su romance con final infeliz con Sheila Casas.

Ahora parece que tiene una nueva ilusión. En las fotografías, tomadas esa misma noche, vemos al jinete con su nueva novia haciéndose arrumacos en un banco. "Como dos adolescentes", leemos en la revista. ¿Quién es ella? Según Diez Minutos se llama Sonia, es rubia, delgada, de edad indeterminada, que podría oscilar entre los 40 y los 50 años, y divorciada recientemente.

Ana Soria reaparece tras un verano cargado de rumores de crisis

Semana lleva en páginas interiores y casi camufladas unas fotografías de Ana Soria paseando a su perrito por las calles de Almería, la ciudad en la que vive con Enrique Ponce desde que comenzaron su relación hace ya seis años.

Durante el verano todo han sido dimes y diretes sobre la relación y se ha rumoreado que estaban atravesando una crisis importante. Ellos, sin embargo, lo han desmentido. El torero dice que "son rumores" y vive ajeno a ellos, centrado en la carrera de David de Miranda, al que está apoderando. En las imágenes vemos a Ana con el pelo más oscuro, paseando pensativa mientras escucha sus auriculares, centrada en su carrera profesional y ajena a todo tipo de focos.

El otro desfile del día de la Hispanidad, el de la alfombra roja de Palacio

La princesa Leonor es un valor seguro y de ahí que las revistas hayan incluido en sus portadas la imagen de la princesa en el Desfile del Día de la Hispanidad. ¡Hola! ha elegido un primer plano del momento en el que saluda a la Bandera. Diez Minutos y Semana han incluido a la reina Letizia y a la infanta Sofía. "Las tres mujeres de la Corona", leemos en esta última.

Las revistas recogen además imágenes del besamanos celebrado en el Palacio Real, al que acudieron prácticamente los mismos invitados de todos los años, al menos los famosos. Presentadoras como Ana Rosa o Sandra Golpe y amigos de la institución variados. Teresa Urquijo, Eugenia Martínez de Irujo o Sofía Palazuelo fueron algunas de las invitadas.

Y por supuesto, nuestros políticos, que siempre merecen un comentario. De la torera de Isabel Díaz Ayuso firmada por el maestro Santos hasta el comentado vestido casi hollywoodiense de Yolanda Díaz, en rojo vivo.

CÓCTEL DE NOTICIAS

¡Hola! se queda con las mejores imágenes de la boda de Sandra Barneda con Pascalle Paerel. Todas las revistas publican fotos del enlace, celebrado en la localidad abulense de Candeleda, pero es ¡Hola! la que se ha hecho con la exclusiva. Terelu, Carmen Borrego, Verónica Dulanto o Carlos Latre acompañaron a la pareja en su día.

Marta Sánchez debuta como pintora. La cantante hace collages y ha vendido la mayoría de ellos el día de su presentación, a la que acudieron sus amigos, entre ellos Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo o Boris Izaguirre.

El mánager musical Miguel Sierralta se casa con Alicia Banquez en Madrid. Bertín Osborne acudió con su ya "pareja de hecho", El Turronero, a una ceremonia que después acabó en fiesta en el Ritz y en la que también estuvieron Colate o Rosario Mohedano.