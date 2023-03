La primera alfombra roja de Alexsinos, el creador de contenido más misterioso de internet

Su identidad es un misterio y quiere que siga siendo así, pero su creciente popularidad le ha llevado a estar nominado al Premio Ídolo de creadores de contenido digital por su sentido del humor. Hablamos de Alexsinos, el asturiano más gracioso de internet que ha creado su propio lenguaje dentro de una "comunidad de hermanas" de la que forman parte más de 215.000 personas en Instagram.

Con el confinamiento explotó su faceta más humorística y tres años después ha aparecido en varios programas de televisión, colaborado con Anabel Pantoja o Belén Esteban, posado para Men’s Health y este jueves 9 de marzo participó en su primera alfombra roja. "Estoy un poco nervioso porque se me juntan varias cosas. Es mi primera vez delante de la prensa y yo jamás he respondido a ninguna pregunta tan abiertamente... Y encima con el casco", declaró a Chic.

El creador de contenido fue una de las sensaciones de la tarde por su casco de Iron Man, con el que atendió amable y pacientemente a todos los medios que se lo pidieron. "Está hecho en impresión 3D a medida. Está alexinizado con la barba de mi avatar y tiene varios trucos. El primero es que se puede beber, para donar bien el cuerpo a la ciencia", bromeó con una de sus expresiones sobre salir de fiesta.

"Lo segundo es que tiene un ligero movimiento para que pueda respirar. Acabo de subir un post en redes que las hermanas de la comunidad me estaban diciendo ‘por favor no te vayas a ahogar’, pero está todo controlado para que pueda respirar. Me parece muy cool además", aseguró.

Alex aguantó largas horas con su casco, tanto en la alfombra roja, el posterior cóctel y toda la entrega de premios, pero tenía una alternativa. "Tengo un plan B porque con este casco no voy a poder aguantar tantas horas. Luego tengo preparado un pasamontañas, como Ceciarmy [otro influencer que prefiere mantener el anonimato] que es un referente para mí, y es una cosa más cómoda. Tiene el hueco para la boca y eso me va a permitir estar más cómodo. Tampoco se me ve la cara pero es menos cool", dijo entre risas para finalizar.

A pesar de haber crecido en popularidad en los últimos años y tener su propia tienda de merchandising, Alexsinos mantiene los pies en la tierra con un trabajo alejado de las redes sociales y disfrutando de su familia y amigos fuera del círculo mediático. En cuanto a su trabajo en internet, confiesa que se lo toma con humor y trata de pasárselo bien, aunque lo peor, según su entorno, es que pasa demasiado tiempo delante del móvil.