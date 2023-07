Caos y descontrol en el concierto de Harry Styles en Madrid

El pasado viernes 14 de julio se celebró en Madrid el antepenúltimo concierto de Harry Styles antes de que termine su gira del ‘Love on Tour’ y lo que debería haber sido un gran día para muchos de los asistentes se convirtió en un infierno. Muchos de los fans habíamos acampado desde hacía días y por la mañana cuando fue llegando la gente para hacer cola esta se volvió kilométrica, por lo que la organización decidió que era buena idea ir metiéndonos dentro del recinto para que la cola se fuera acortando, el único inconveniente era que dentro no había ni una sola sombra, por lo que los desmayos, los golpes de calor y los ataques de ansiedad no tardaron en llegar.

Están metiendo a la gente por carriles con una organización horrible y un sol brutal — Harry Styles is in Spain | Fan Account (@HStylesSP) July 14, 2023

La gente no entendía muy bien qué pasaba y la organización no aclaraba las dudas, las puertas se abrían a las 18:30, por lo que no sabíamos qué hacíamos ahí, puesto que eran las 12 de la mañana. Los padres de algunos asistentes pedían explicaciones e incluso hojas de reclamaciones y los trabajadores del recinto no hacían nada al respecto, simplemente pasaban de ellos. Para quitarse un poco las culpas fueron los bomberos a echar agua a la gente y eso parecía un parque de agua, pero seguía habiendo gente que se encontraba mal.

Hay ciertas personas de seguridad que podían ser un poquito más comprensivos y menos bordes, pero bueno — Harry Styles is in Spain | Fan Account (@HStylesSP) July 14, 2023

Al final la organización decidió abrir las puertas media hora antes de lo previsto y otra vez volvíamos a estar a pleno sol, pero aquí cambiaron un poco las cosas, empezaron a repartir agua gratis para todos, aunque eso solo llegaba a los que estábamos delante, y además como todavía había mucho sol y hacía bastante calor no paraban de echar agua con mangueras, a pesar de eso la gente seguía con golpes de calor.

Lo peor vino cuando Harry salió al escenario, ya no había sol y no hacía tanto calor, además corría bastante el aire, pero la gente seguía desplomándose en la pista y hubo momentos en los que sacaban a cinco personas medio desmayadas, un agobio total para los asistentes que estaban en primera fila y veían a la gente a su alrededor angustiada. Afortunadamente, no hubo más incidentes que eso y la mayor parte del concierto se produjo sin más contratiempos.

Ahora los asistentes nos plantemos si denunciar esta situación puesto que fue un auténtico despropósito y las cosas podían haber terminado de otra manera y no con un final feliz donde vimos a uno de los cantantes mas importantes de la década.