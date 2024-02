Paloma Lago sabotea 'Fiesta' y enerva a Emma García: "Eres una irrespetuosa"

La entrevista de Emma García a Paloma Lago en Fiesta no ha ido precisamente sobre railes. Hasta el punto que la presentadora decidió en un momento dado dar por zanjado el episodio, mucho antes de lo inicialmente pensado.

La tensión afloraba por motivos desconocidos, hasta el punto que Emma García espetó a su invitada que le había "decepcionado la entrevista". La presentadora se levantó y mirando a cámara dio paso a publicidad sin mayores explicaciones.

Tampoco las dio a la vuelta de los anuncios, con Emma García continuando el guion con otros temas diferentes. En el ambiente quedó la sensación de profunda incomodidad de la entrevista.

Emma García a Paloma Lago " eres una irrespetuosa" pic.twitter.com/e9DViyct2Y — Jesús gzlez (@alfredogar55454) February 4, 2024

A Paloma, rostro conocido de la televisión de los 90, no le gustaban algunos de los temas planteados por la presentadora. Tampoco ayudó que interrumpía constantemente a los colaboradores como Aurelio Manzano, que llegó a decir: Me siento, ahora mismo, porque me siento como un idiota. Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Me parece una falta de respeto.

"¿Cuántas horas dura este programa? Que yo tengo que contaros muchas cosas. ¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora", espetaba la invitada sin dejar hablar a la presentadora. "Es la directora, pero si me dejas hablar la que te estoy haciendo las preguntas soy yo", contestó García.

Una verborreica Paloma Lago parecía empeñada en sabotear el espacio de Emma García, que zanjó diciendo "mira, de verdad, eres una irrespetosa" el incómodo momento.