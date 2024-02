David Muro, de 'Escenas de matrimonio', confiesa su situación desesperada

David Muro, famoso por los sketches de Escenas de matrimonio, ha salido a la palestra para destapar su difícil situación personal. El actor, que acudió al plató de TardeAR y hace poco por Pasapalabra, aseguró que su teléfono ya no suena y no obtiene ningún trabajo.

"Podría decir como dice mucha gente en mi profesión: 'no, yo es que estoy evaluando proyectos y no me decido por ninguno', pero no, ahora mismo estoy como el 85% de actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono", contó.

A esta sequía laboral, y por tanto de dinero, se añaden dificultades familiares como la enfermedad de su madre, "que tiene Alzheimer, cáncer y un montón de enfermedades más por las que no recibo ninguna ayuda. ¡Ninguna!".

David Muro confiesa su dura situación personal y profesional: "No recibo ninguna ayuda" El actor ha reconocido que está "como el 85%" de sus compañeros de profesión, esperando que suene el teléfono para ofrecerle un papel. @RobertoLealG pic.twitter.com/9KoDfrV7pg — TVMASPI (@sebas_maspons) February 15, 2024

No obstante, David Muro -que también intervino en series como Acacias 38 o Mía es la venganza- no pierde la esperanza y sigue "Luchando, esperando, leyendo, estudiando", pese al evidente llamamiento en antena.

El actor de 57 años alcanzó la fama junto a sus compañeros de reparto en Escenas de matrimonio, donde interpretaba al marido junto a Soledad Mallol, e incluso llegó a presentar las Campanadas en Telecinco. En Pasapalabra contó cómo decidió hacer un parón laboral para cuidar a su madre, pero el teléfono ya no suena: "Los pocos ahorros y las pocas cosas que tenía pues se me han ido o se me están yendo".