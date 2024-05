Telecinco levanta el veto a Sofía Suescun tres años después

Sofía Suescun, estrella de los realities de Telecinco, fue vetada en 2021 de la cadena que la catapultó a la fama. Los rumores de su desaparición de la televisión comenzaron cuando Sálvame informó de manera errónea de que Sofía y Kiko Jiménez habían roto su relación. El colaborador del programa pidió a sus compañeros que dejarán a su novia fuera de toda polémica porque, desde hacía un tiempo, ella estaba fuera de la cadena.

Ganadora de Gran Hermano 16, Supervivientes 2018 y colaboradora habitual de debates y programas como Ya es mediodía, su último gran proyecto fue presentar en Mitele PLUS Supervivientes: aventura extrema, cancelado a finales de 2021. Allí se despidió de la audiencia y no volvió a participar en ningún proyecto de Mediaset España. "Yo me despido de vosotros. Ha sido un enorme placer presentar este programa que hoy llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí", dijo sin que se diera ninguna explicación.

El hecho de que su novio Kiko esté concursando en la actualidad en el reality de Honduras y que su madre Maite Galdeano aparezca en los debates del programa hacía presagiar que el regreso de la influencer a la televisión podía estar muy cerca. Ha sido este lunes cuando se ha conocido que Mediaset España ha levantado el veto a Sofía Suescun para ficharla en Supervivientes All Stars, una nueva versión del formato que reunirá a concursantes de ediciones pasadas, entre ellas la flamante ganadora de 2018.

La reconciliación pública entre ambas partes se produjo la semana pasada cuando el reality de supervivencia contactó con ella para que mandara un mensaje de ánimo en directo a Kiko. Tierra de nadie ya anuncia la visita de un "misterioso visitante" que dará "una gran bomba que nadie se espera en las playas de los Cayos Cochinos y que va a revolucionar tanto a la isla como a los espectadores del concurso". Se espera que sea Sofía quien próximamente escenifique su regreso triunfal a la pequeña pantalla.

El problema entre ambas partes vino de un conflicto entre agencias de representación. Sofía rechazó fichar por la agencia de representación del grupo Like U Management —donde se encuentran muchos conocidos rostros de la cadena como Nagore Robles, Jorge Javier Vázquez o Jesús Vázquez— y seguir con Inmanagement Agency, agencia de nombres como Dulceida o Laura Matamoros, creada por la madre de la primera.